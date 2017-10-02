هل ابو عجينة متورط باختطاف العسكريين في عرسال؟

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قبل اربع سنوات ترك قاضي التحقيق العسكري فادي صوان رئيس بلدية عرسال السابق علي الحجيري الملقب "بأبو عجينة" مقابل كفالة مالية قدرها 300 الف ليرة، بعد ان كان القاضي نفسه قد اصدر قراره الاتهامي في قضية استشهاد بيار بشعلاني وابراهيم زهرمان حيث ادعى على ابو عجينة بجناية التدخل بقتل الشهيدين. علما ان القاضي صوان كا قد طلب في قراره الاتهامي عقوبة الاعدام لسبعة وثلاثين متهما بينهم ابو عجينة الذي ظهر في الفيديو مع ابنه وعدد من اهالي عرسال محيطين بعناصر الجيش المعتدى عليهم.



يومها كانت الظروف السياسية مختلفة وكانت عرسال تحظى بموجة دعم سياسية واسعة من قبل ما كان يعرف بفريق 14 اذار، تمثلت عام 2012 بزيارة وفد من القوات اللبنانية وآخر برئاسة النائب السابق فارس سعيد رفضا لما قاله وزير الدفاع السابق فايز غصن عن وجود قاعدة في عرسال.



اليوم تبدلت الظروف وبات علي الحجيري في قبضة القضاء بعد ان اوقفته مخابرات الجيش في 9 ايلول وحققت معه، اذ ادعى عليه مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر في جرم الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح "داعش" وتسهيل دخول المقاتلين للمشاركة في القتال ضد الجيش اللبناني في عرسال في الأعوام 2012، 2013 و2014 وتأمين الأسلحة والذخائر لهم وعقد اجتماعات مع قادة التنظيمات المسلحة وخطف مواطنين لبنانيين وأجانب وتسليمهم إلى تنظيمات إرهابية ثم إطلاق سراحهم في مقابل تقاضي فدية مالية. اما في موضوع خطف العسكريين في معركة عرسال في آب 2014، فتشير معلومات ال otv الى الادعاء على الحجيري لا يشمل الملف اذ لم يتبين ان الاخير مسؤول مباشرة عن الخطف الا انه ساعد المسلحين وقدم له الداعم اللازم منذ عام 2012 وصولا الى معركة عرسال مما ادى الى اختطافهم. فيما ملف قتل الشهيدين بشعلاني وزهرمان فلا يزال امام القضاء المختص بناء على ادعاء سابق.



وقد احال صقر الملف الى قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا الذي احاله بدوره الى القاضية العسكرية نجاة ابو شقرا التي ستتولى التحقيق معه.