بسرعة مذهلة ... لا، بل بشكل فوري، حُددت هويةُ القاتل

نعم، إنه الحقدُ ... فردياً كان أم جَماعياً ... دموياً ظاهراً كان، أم بنيوياً ملثماً بالسياسات ... هو القاتل ...
حين يُطلِق النارَ على حشدٍ ذئبٌ متوحدٌ ... أو حين تعلن جماعةٌ بشريةٌ كاملة أنها لم تعد تقبل بالعيش معاً، في إربيل، أو في كاتالونيا، أو في كوسوفو، أو في أي بقعة أخرى من هذه الأرض ... حين تصير حروبُ القرن الواحد والعشرين، لا بين الدول، بل داخل الدول، بين جماعاتِها وأفرادِها ... حين تتحول الهويات من عنصرِ تنوعٍ في سبيل التكامل ... إلى حدودِ تجمعٍ من أجل التقاتل ... حين نعيش في عالم كهذا، نفهم أكثر فأكثر، ضرورةَ وأولويةَ وإلحاحَ أن يكون حوارٌ على هذه الأرض ... سعياً إلى ثقافة سلام وسماح، كما سماها رئيس لبنان في نيويورك ... ونفهم أن دعوتَنا، كوطن وكشعب، هي هذه تحديداً ... أن نعطي نموذجَ الحياةِ معاً، في مواجهة نموذجِ القتل الجَماعي ...
فلنعترف أن نموذجنا لا يزال متعثراً، ولا يزال مُعْتَوِراً وناقصاً ومشوهاً ... لكن فلنعرف قبلاً، ألا نموذجَ آخرَ سواه، إلا نموذجَ هذا الوحش المتوحد في الطابق 32 ... شاهدوه معنا في النشرة المسائية