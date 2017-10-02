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بسرعة مذهلة ... لا، بل بشكل فوري، حُددت هويةُ القاتل

2
OCTOBER
2017
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بسرعة مذهلة ... لا، بل بشكل فوري، حُددت هويةُ القاتل ... كُشف وجهُه ودوافعُه وخلفايتُه وأغراضُه ... والشركاء، والمتورطون ... 
 
كل المعلومات الموزعة حول اسمِه غيرُ دقيقة ... كل المعطيات حول تمركزِه في الطابق 32، غيرُ مؤكدة، ولا قريبة حتى من الحقيقة ...
 
أسوأُ مذبحةِ قتلٍ بسلاحٍ فرديٍ في تاريخ أكبر دولة في عالمنا الراهن، كُشف مرتكبُها... اسمهُ الثلاثيِ الحروف: الحقد ... 
 
إنه الحقد الذي جاء إلى مذبح هذه الجريمة، كما سواها، من مخبئِه في قلوب زمنٍ لا إنساني ... 
 
طَلَعَ إلى شرفةِ مكبوتات جيل... أطلق أحقادَ عصرٍ ... قتل إخوتَه ... ثم قتل نفسَه ... بعدها أُقفل الملف ... ضُبطت الضحايا والأسلحة والذخيرة كلُها ... لكن القاتلْ، القاتلْ الفعلي، لا يزال حراً طليقاً في صدر عالم كامل، صار من أكلة البشر...

نعم، إنه الحقدُ ... فردياً كان أم جَماعياً ... دموياً ظاهراً كان، أم بنيوياً ملثماً بالسياسات ... هو القاتل ... 

حين يُطلِق النارَ على حشدٍ ذئبٌ متوحدٌ ... أو حين تعلن جماعةٌ بشريةٌ كاملة أنها لم تعد تقبل بالعيش معاً، في إربيل، أو في كاتالونيا، أو في كوسوفو، أو في أي بقعة أخرى من هذه الأرض ... حين تصير حروبُ القرن الواحد والعشرين، لا بين الدول، بل داخل الدول، بين جماعاتِها وأفرادِها ... حين تتحول الهويات من عنصرِ تنوعٍ في سبيل التكامل ... إلى حدودِ تجمعٍ من أجل التقاتل ... حين نعيش في عالم كهذا، نفهم أكثر فأكثر، ضرورةَ وأولويةَ وإلحاحَ أن يكون حوارٌ على هذه الأرض ... سعياً إلى ثقافة سلام وسماح، كما سماها رئيس لبنان في نيويورك ... ونفهم أن دعوتَنا، كوطن وكشعب، هي هذه تحديداً ... أن نعطي نموذجَ الحياةِ معاً، في مواجهة نموذجِ القتل الجَماعي ...

فلنعترف أن نموذجنا لا يزال متعثراً، ولا يزال مُعْتَوِراً وناقصاً ومشوهاً ... لكن فلنعرف قبلاً، ألا نموذجَ آخرَ سواه، إلا نموذجَ هذا الوحش المتوحد في الطابق 32 ... شاهدوه معنا في النشرة المسائية 

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