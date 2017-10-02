تويني محذراً من بيع أراضي الكنيسة الأرثوذكسية في القدس: من يخسر أرضه، يفقد هويته وكيانه‎

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صرّح الوزير نقولا تويني قائلاً إننا ضد تهويد القدس وصَهيَنته ومع منع التفريط في أملاك الكنيسة العربية الأرثوذكسية.

فبطريركية القدس الأرثوذكسية، برئاسة البطريرك *ثيوفيلوس الثالث* وأعضاء المجلس الأورشليمي، تبيع أراضي وقف الكنيسة الأرثوذكسية في القدس وباقي الأراضي المحتلة في فلسطين، علماً أنها أرض وأوقاف أجدادنا المسيحيين الأرثوذكس العرب منذ القيامة. ومن يخسر أرضه، يفقد هويته وكيانه.

مع الإشارة إلى أنه لا علاقة للبطريركية الأرثوذكسية لأنطاكيا وسائر المشرق بهذا الموضوع لأن بطريركية القدس مستقلة عن الكرسي الأنطاكي.