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الوزير ابي خليل التقى ممثلين عن اصحاب المولدات الخاصة

2
OCTOBER
2017
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عقد وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار أبي خليل اجتماعاً أعضاء اللجنة المركزية لتجمع مالكي المولدات الخاصة في وزارة الطاقة والمياه وتم التباحث في القرار 135 الصادر عن وزارتي الطاقة والاقتصاد وتم التشاور في سبل الوصول الى حل يرضي اصحاب المولدات من جهة ولا يوقع المواطنين في أي غبن.

 

بعد الاجتماع تحدث باسم اصحاب المولدات وكيلهم المحامي محمود البعلبكي مشيراً "ان اللقاء كان ايجابياً مع معالي الوزير معلناً عن تقديمهم مذكرة الى وزير الطاقة تتضمن المطالب والهواجس لجهة رفضهم تنفيذ القرار 135 وتعيين لجان مشتركة من قبل اصحاب المولدات الخاصة ومن قبل الوزارة للبحث في كيفية التنفيذ أو الوصول الى حل يرضي المواطنين من جهة واصحاب المولدات الخاصة من جهة ثانية".

 

وقال:" لقد أبدى الوزير ابي خليل الوزير استعداده لمناقشة هذا الموضوع على أن تتالى اللقاءات للوصول الى الحل المرجو.

 

بدوره أشار مستشار وزير الطاقة والمياه الدكتور خالد نخلة "أنه كما سبق ووعد وزير الطاقة باللقاء مع أصحاب المولدات والاستماع الى هواجسهم، تم اليوم هذا اللقاء في أجواء إِيجابية ومنفتحة وتم التباحث في عدة أمور تختص بالقطاع، وتم الاستماع الى توجيهات ورأي الوزير وأن لا يُظلم أحد في هذا الملف لا أصحاب المولدات وطبعاً في المقام الاول المواطنين اللبنانيين، وبعد المداولات تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين على كل من وزارة الطاقة ومن اصحاب المولدات للعمل على آلية تطبيق القرار وآلية وضع التسعيرة ".

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