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قائد الجيش توّج زيارته إلى الأردن بلقاء الملك عبدالله الثاني

2
OCTOBER
2017
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توجه قائد الجيش العماد جوزيف عون على رأس وفد مرافق، إلى الأردن، حيث باشر زيارته بلقاء رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلّحة الأردنية الفريق الأول الركن محمود عبد الحليم فريحات وعدد من أركان القوات المسلحة الأردنية، تخلله بحث علاقات التعاون بين جيشي البلدين، وسبل تفعيلها في المراحل المقبلة، خصوصاً في مجالات التدريب المشترك وتبادل الخبرات والتقنيات العسكرية.


وقد شكر قائد الجيش الفريق الأول الركن فريحات المساعدات التي قدمتها القوات المسلّحة الأردنية للجيش اللبناني خلال السنوات الفائتة، ووجّه إليه دعوة رسمية الى زيارة لبنان،


من جهته، نوّه الفريق الأول الركن فريحات بـ"دور الجيش اللبناني في مكافحة الإرهاب خصوصاً في عملية فجر الجرود"، مؤكداً "مواصلة التعاون الأخوي لتعزيز قدرات الجيشين على مواجهة التحديات الأمنية المشتركة".


بعد ذلك، زار قائد الجيش، مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير، حيث اطلع على سير العمل في مشاغل الآليات الثقيلة، ثم زار مركز الملك عبدالله الثاني للتدريب على العمليات الخاصة، واطلع على سير التدريب في المركز والدورات والمناهج المعتمدة.


وقد توّج قائد الجيش زيارته بلقاء جلالة الملك عبدالله بن الحسين بعد ظهر اليوم في القصر الملكي في عمان، حيث جرى البحث في أوضاع لبنان والمنطقة، وهنأ جلالة الملك قائد الجيش على الانجاز الكبير الذي حققه الجيش اللبناني ضدّ الإرهاب في عملية فجر الجرود، معرباً عن دعمه المطلق له على مختلف الصعد، من جهته شكر العماد عون الملك عبدالله على ثقته الكبيرة بالجيش اللبناني وسعيه الدؤوب لتعزيز قدراته العسكرية، للدفاع عن لبنان والحفاظ على أمنه واستقراره.

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