120 امرأة من 15 دولة يدعَمْنَ السلام بجولة على الدراجات في كل لبنان تستمر 7 أيام

تشارك 120 امرأة من 15 دولة ما بين الأول من تشرين الأول المقبل والسابع منه، في حملة طواف على الدراجات الهوائية تشمل عدداً من المناطق في كل أنحاء لبنان تحت عنوان Pedal For Peace، تهدف إلى دعم قِيم السلام، وتنظمها شركة Beirut By Bike ومنظمة Follow The women الدولية بالشراكة مع "مؤسسة مخزومي" و غرفة الصناعة والتجارة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي، بالإضافة إلى عدد من المنظمات غير الحكومية المحلية والبلديات.

وعقد المنظمون مؤتمراً صحافياً يوم الجمعة 29 ايلول، 2017 في قاعة عصام فارس للمحاضرات في الجامعة الأميركية-بيروت، شرحوا فيه أهداف المبادرة وتفاصيلها.

وتحدثث مؤسِسَة Follow the Women ديتا ريغان عن أهداف المنظمة والحملة التي تنظمها في لبنان، موضحة أن هذه المبادرة تهدف إلى دعم مفهوم السلام في الشرق الاوسط. وأشارت إلى أن المشارِكات ينتمين إلى 15 دولة هي بلجيكا والصين وقبرص والدانمارك وفرنسا وألمانيا وإيران وإيطاليا واليابان و الاردن وفلسطين وبولونيا وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة، إضافة إلى لبنان. وأوضحت أن أحد أهداف المبادرة اطّلاع المشاركات على واقع الحياة في المناطق التي يجلن فيها، بحيث ينقلن الصورة إلى دولهن، ويسعين إلى القيام بخطوات عملية في هذا الشأن.

وشرح مؤسس Beirut By Bike جواد سبيتي تفاصيل المبادرة ومختلف محطاتها. وأعلن أن الجولة تنطلق من طرابلس في الأول من تشرين الاول، وتنتقل في اليوم التالي إلى جبيل. وسيكون الشوف المحطة الثالثة للحملة، إذ تنطلق المشاركات من عين زحلتا وصولاً إلى المختارة. وفي 4 تشرين الأول مسار يبدأ في جزين ويصل إلى مليتا فالنبطية. أما المرحلة الخامسة فتشمل انصار والصرفند وصور وصيدا، على أن تجول المشاركات في 6 تشرين الأول في البقاع الغربي، فينطلقن من الخيارة ويصلن إلى القرعون. وبعد محطة في بعلبك، تُختَتَم الجولة في 7 تشرين الأول بانطلاق الدراجات من مركز Beirut By Bike في وسط بيروت في جولة تشمل شوارع العاصمة، ومنها محلّة بربور حيث تتوقف المشاركات في مقر مؤسسة مخزومي. وفي المساء، يولم الرئيس الفخري لمؤسسة مخزومي وجمعية "بيروتيات" المهندس فؤاد مخزومي وعقيلته مي في فندق “Coral Beach” على شرف كل من السيدات و المنظمين و الراعين الرسميين المشاركين في حملة “Pedal For Peace”.

وأكد مخزومي أن المؤسسة والجمعية حرصتا على دعم هذه المبادرة انطلاقاُ من إيمانها بثقافة السلام، وبضرورة نقل الصورة الحقيقية للبنان إلى العالم أجمع من خلال المشارِكات في الحملة. وشدد على أهمية الرياضة وما تحمله من رسائل إيجابية.

وشدد رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي السيد توفيق دبوسي على أن الغرفة تدعم أي نشاط يساهم في إبراز تعلّق اللبنانيين عموماً والطرابلسيين خصوصاً بقيم السلام.

كذلك كانت كلمة لنائب الرئيس المشارك للشؤون الصحية في الجامعة الأميركية المدير المؤسس لمعهد الصحة العالمية الدكتور شادي صالح الذي أكد دعم الجامعة لتعميم فكرة الرياضة للجميع نظراً إلى انعكاساتها الإيجابية على الصحة العامة.