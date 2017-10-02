وزارة الدفاع أعلنت عن حاجتها إلى تطويع تلامذة ضباط لصالح الجيش

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اعلنت وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش، عن الحاجة إلى تطويع تلامذة ضباط لصالح الجيش (قوى: بر- جو- بحر)، المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، المديرية العامة للأمن العام، المديرية العامة لأمن الدولة ومديرية الجمارك العامة، بطريقة المباراة، من بين المدنيين والعسكريين (الذكور فقط)، حملة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها رسميا، على أن يكون معدل العلامات فيها 20/12 وما فوق، وإفادة إثبات القيد للعام 2014 لشهادة الثانوية العامة بكافة فروعها.





وطلبت من الراغبين بالتطوع، أن يتقدموا بطلباتهم شخصيا خلال أوقات الدوام الرسمي إعتبارا من تاريخ 9/10/2017 ولغاية تاريخ 10/11/2017 ضمنا، في الكلية الحربية - الفياضية.





ويتم الاطلاع على باقي الشروط والمستندات المطلوبة، في قيادات المناطق والمواقع والثكنات العسكرية، وعلى موقع الجيش على الإنترنت www.lebarmy.gov.lb