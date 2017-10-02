أقنع الشيخ بأنه مسيحي... هذه حقيقة فيديو الشاب الذي اعلن تشيّعه في لبنان!

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بعد انتشار فيديو لشاب قيل انه مسيحي يشهر اسلامه وانتماءه الى الطائفة الشيعية تبين ان الواقعة صحيحة الا ان الشاب ليس مسيحيا. ويبدو انه اقنع مع رفاقه الشيخ عبد الحسن الأسدي بأنه مسيحي بسبب وشم للصليب على يده، وباشروا بنشر الفيديو لحين انفضاح الامر وكشف ان الشاب يدعى محمد سباط وهو مسلم ينتمي الى الطائفة الشيعية من بلدة العين في البقاع الشمالي.





موقع "الجديد" تواصل مع الشاب الذي قال انه يضع وشم الصليب على يده، وقد اعتلى المنصة حيث كان الشيخ الذي شرع بتلقينه الشهادة، وراح ينطق الشهادة مع الاشخاص الذين كانوا في المسجد، مضيفا "ان الجميع كان يعرف وحتى الشيخ انني محمد سباط وانني شيعي وان ما جرى هو تحوير للحقيقة". وهذا لا يتطابق مع الفيديو الذي يظهر بوضوح الشيخ وهو يملي على الشاب ما يقوله، كما ان الجمهور الموجود بالحسينية تقدم باتجاه محمد ليبارك له على وقع صيحات لبيك يا حسين.