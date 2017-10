A + A -

L'ambassade du Liban en France condamne fermement l'attaque terroriste perpétrée à Marseille et exprime sa solidarité avec les familles des victimes.

Dans ces circonstances tragiques, l'ambassade rappelle qu'il ne faut pas céder à la panique, but recherché par les instigateurs de ces crimes sauvages et réaffirme que l'engagement pris par les Présidents Aoun et Macron d'unir les efforts de nos deux pays pour éradiquer le fléau du terrorisme, fait aujourd'hui, plus que jamais, autorité.