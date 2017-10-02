انماء طرابلس: لتحديد جلسة جديدة لمجلس الوزراء في طرابلس

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أسفت "جمعية انماء طرابلس والميناء" بعد اجتماع برئاسة روبير ألفرد حبيب، لتأجيل عقد جلسة مجلس الوزراء في طرابلس، ودعت الى "تحديد جلسة جديدة في أسرع وقت ممكن لبحث كل القضايا والازمات التي تعاني منها المنطقة".





ولفتت الى ان "طرابلس تستحق عقد مثل هذه الجلسة وتحتاج الى اهتمامات الدولة والى مشاريع تقرها وتنفذها الحكومة في المدينة".





واكدت ان "اعتماد طرابلس عاصمة اقتصادية أمر بغاية الاهمية، ويتطلب العمل على تنفيذ مشاريع انمائية واعادة البنية التحتية لها"، معتبرة ان "عقد مثل تلك الجلسة يعيد للفيحاء دورها الرائد ولاهلها الثقة بالدولة والمؤسسات".