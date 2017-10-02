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جريمة مزيارة كادت أن تتكرّر مع هذه الفتاة في جونيه.. إليكم تفاصيل ما حصل!

2
OCTOBER
2017
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أقدم سوري صباحا على محاولة الاعتداء على إحدى الفتيات في منطقة ضهر صربا -جونية.


وفي التفاصيل ان المعتدي الذي يعمل ناطورا في احدى البنايات ويقيم مع زوجته، تسلل قرابة السابعة عبر منور المبنى الى شقة تقيم فيها فتاة عزباء، بينما كانت في غرفة نومها وحاول التعدي عليها، إلا أنها قاومته بقوة من خلال ضربة موجعة أجبرته على الفرار من حيث أتى.


وعلى الاثر ركضت الفتاة الى مدخل البناية حيث تجمع الجيران، إلا أن المعتدي تمكن من الفرار مع زوجته الى جهة مجهولة.


وفيما حضرت الأدلة الجنائية لاخذ البصمات وبوشر التحقيق، فوجئت القوى الامنية بان سكان المبنى يجهلون كامل هوية الناطور ولا يعرفون عنه سوى أنه يدعى بلال.

 

يُشار إلى أنه منذ أسبوعين، أقدم سوري يعمل كناطور في أحد المنازل، على قتل الشابة ريا الشدياق وهي داخل منزل ذويها في بلدة مزيارة.

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