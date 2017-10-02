أطعمة مقززة في لبنان.. بسكويت بالصراصير والحشرات!

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سرد الصحافي اللبناني أحمد منصور ما حصل معهُ في منزله بإقليم الخروب، إذ وجد داخل أحد أقراص البسكويت، صرصوراً أسود صغير الحجم، ويبدو أنَّه طُبخَ مع عجينة البسكويت، وما زال عالقاً بها.

وروى منصور تفاصيل الحادثة عبر "بوابة الاقليم"، وقال: "للأسف ما في حدا يراقب. أحببت صباح اليوم تناول فنجان من القهوة صباحاً في منزلي قبل توجهي إلى ميدان العمل الاعلامي بصفتي الصحفية في منطقة اقليم الخروب، فأحضرت علبة من البسكويت لاتناولها مع فنجان القهوة، فكانت الصدمة والمفاجأة عندما كسرت أحد الأقراص، حيث وجدت صرصوراً أسود صغير الحجم داخل القرص، ويبدو أنه طبخ مع عجينة البسكويت، حيث مازال عالقاً".

وأضاف منصور: "هي لحظة مقرفة حيث تبدلت مشاعري بسرعة لتتحول الى قرف واستياء كبير من حقيقة ما نتناوله من أطعمة وحلويات، لا ندري ما تخفي في داخلها لو لم ننتبه لها".

وتابع: "هذا البسكويت ذات شهرة عالمية، وهو مصنع في الهند وصلاحيته تنتهي منتصف العام المقبل، وللأسف كتب على العلبة "غني بالفيتامينات والمعادن"، لكن يبدو أنه "غني بالصراصير والحشرات".