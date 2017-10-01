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بعد قرار الحكومة حول السلسلة...كيف ستترجم الخطوة في الايام المقبلة؟

1
OCTOBER
2017
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تخطى مسار الحل المتكامل لسلسلة الرتب والرواتب اول مراحله الاجرائية في مجلس الوزراء. وسط استعداد نيابي يتبلور الاسبوع الطالع لانجازه بسلة تشريعات من قانون ضرائب مستقل الى قانون موازنة 2017 بعدما حصن رئيس الجمهورية توقيعه الضامن لدستورية القوانين وبعدما حُصنت النصوص من أي طعن بها امام الدستوري.وفقاً لملاحظات الدستوري وضع مشروع قانون الضرائ لتمويل الخزينة العامة. امام مشروع قانون موازنة 2017، فسيضمن مادة واسبابا موجبة تدون في محضر الجلسة التشريعية، تسمح باصدارها من دون قطع الحسابات المالية الى حين انجازها من وزارة المال في مهلة زمنية محددة.اعتمد المسار الحل اعتمد باجماع اطراف الحكومة. فماذا لو كرر الأطراف غير الممثلين فيها خطوة الطعن بأي من قانوني الضرائب او الموازنة ؟الطريق امام موازنة 2017 معبد بضمانة رئاسية. اما موازنة 2018 التي يفترض ان يبدأ نقاشها في المجلس النيابي في العقد العادي المقبل بعد أسبوعين فستناقش ضمن المهل يؤكد جريصاتي وستصدر على ان يسبقها قطع حساب، وهي ستكون بداية الاصلاح المالي للعهد.إذاً ما بعد مسار الحل المتكامل، اول خطوة ستكون انجاز وزارة المال لقطع حسابات الاعوام من 1993 وحتى 2015. في تقريرها الاخير اشارت الى مكامن الخلل والخطأ، ويبقى ان تقدم فرضاً قطع الحسابات النهائي في الفترة التي حددتها والتي سيلحظها قانون موازنة 2017.

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