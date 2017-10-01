لا يتأخّر التغيير المنتظر بالممارسة أولاً، فيترجم بورشة اصلاحية

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بين المسعى القديم الجديد لكتالونيا بالخروج من المملكة الاسبانية، وصناديق اقتراع كردستان التي قالت نعم للانفصال عن العراق، ووسط المحاولات المستمرة بالحديد والنار لتحويل سوريا الى مجموعات اتنية وطائفية، يبدو تحدّي بناء الدولة اللبنانية، أكثر أهمية من اي وقت مضى. ففي الاقليم العربي كما في القارة العجوز اوروبا، شعوب وجدت انها غير راضية عن واقعها، غير مكتفية بما قدّمت لها الدولة المركزية، فقررت ان تلجأ الى الخيار الآخر، الى الاستقلال.

هنا يبدأ التحدّي عندنا. فبعد الرئاسة الميثاقية، والحكومة التمثيلية، والانتخابات النيابية المرتقبة لأن تكون تصحيحية على اساس ما ستقدّمه النسبية والاصلاحات التي ترافقها، من اوسع تمثيل ممكن، تبدو استعادة ثقة المواطن بدولته التحدّي الاكبر والأهم، وهو الذي أخذه العهد على عاتقه منذ اللحظة الأولى، ورفعته الحكومة شعاراً يفترض ان تعمل على تحويله الى واقع، فلا يتأخّر التغيير المنتظر بالممارسة أولاً، فيترجم بورشة اصلاحية تطال كل وزارة وادارة ومؤسسة، ولا تتأخّر التعيينات والتشكيلات، لتبحر سفينة الدولة الى وجهة تأمين حقوق المواطنين، بعدما امّنت لهم الأشهر الأخيرة التفافة وطنية واستقراراً في محيط مضطرب. اما في الأيام المقبلة، فترتقب الموازنة، وبعد اشهر الحسابات المالية، لتنتظم مالية الدولة، وتستعاد الثقتان المحلية والدولية بلبنان وبقدرته على الايفاء بالتزاماته. ماذا عن هذه العناوين؟ الاجابة ضمن النشرة المسائية