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الحكم بالسجن على أسوأ أم في العالم…تركت أولادها وسافرت بهدف السياحة!

1
OCTOBER
2017
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أشارت السلطات الأميركية إلى أنّ حكماً بالسجن صدر في حق امرأة أميركية من ولاية أيوا تركت أطفالها الأربعة بمفردهم في المنزل حتى تقوم بجولة سياحية في أوروبا تستغرق 11 يوماً إذ أدانها القضاء بتهمة تعريض أطفال للخطر.


وسافرت الأم وتدعى إيرين لي ماكه (30 عاماً) من مدينة جونستون في ولاية أيوا الأميركية إلى ألمانيا في 20 أيلول دون أن توفر رعاية لأطفالها وهم أربعة بينهم اثنان يبلغان من العمر 12 عاماً وآخر عمره ست سنوات والطفل الرابع سبع سنوات. وقالت شرطة جونستون إن مسدساً كان في المنزل.


وقالت المتحدثة جانيت ويلوردينغ “مرت على الشرطة وقائع ترك أطفال بمفردهم وخروج الوالدين لكن السفر إلى دولة أخرى أمر مختلف تماما”.


واحتلت الأنباء عناوين بعض الصحف في انكلترا ووصفت صحيفة (دايلي مايل) ماكه بأنها “أسوأ أم في الولايات المتحدة” كما كتب لها البعض التعليق نفسه عبر صفحتها الشخصية في فايسبوك.


وعثرت الشرطة على الأطفال في المنزل يوم 21 أيلول وأبلغت أجهزة حماية الأطفال ثم اتصلت بماكه في ألمانيا وأمرتها بالعودة. وكانت الأم تعتزم العودة يوم غد الأحد.


وذكر قائد شرطة جونستون اللفتاننت لين أسويجان أن تدوينات للأم على وسائل التواصل الاجتماعي توضح أن الجولة كانت لأغراض الترفيه.


وأشارت الشرطة إلى أنها نقلت رعاية الأطفال إلى أفراد في العائلة.


وقالت إيمي مكوي وهي متحدثة باسم إدارة الخدمات الإنسانية إن القانون في أيوا لا ينص على سن أو سقف زمني لترك الأطفال بمفردهم لكن يتعين على الوالدين توفير الرعاية والأمن لهم.


وأضاف أسويجان “لو كانت السيدة ماكه تركت الأطفال ساعتين لتناول الغداء في المدينة لما أثار الأمر الكثير من القلق”.


وأظهر موقع سجن مقاطعة بولك على الإنترنت أن ماكه محتجزة لحين سداد كفالة قدرها تسعة آلاف دولار.


المصدر: رويترز.

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