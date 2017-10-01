living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

السيّد نصرالله: لمواصلة المعركة حتى القضاء على داعش ومعرفة من المسؤول عن هذه الظاهرة

1
OCTOBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

لفت الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في كلمة القاها في مناسبة احياء ذكرى العاشر من محرم في الضاحية الجنوبية الى أن "داعش من أسوأ الظواهر التي برزت في منطقتنا وتاريخنا، ويجب النظر الى حجم التشويه والاساءة الذي الحقته بالاسلام، هي التي قدمت الخدمات الى اميركا واسرائيل وأعداء الامة"، ومشددا على "ضرورة مواصلة المعركة في كل مكان للانتهاء من داعش ومن ظلمها ومراجعة من كان المسؤول عنها ومن مكنها ومولها، ولا يجوز أن يمر مرور الكرام خصوصا وان مئات الالاف قتلوا وجيوش وشعوب دمرت".


وتوجه نصرالله الى الاسرائيليين واليهود بالقول "قلنا في المقاومة ان معركتنا هي مع الغزاة والمحتلين وليست مع اليهود كأتباع دين صهيوني"، مشيرا الى ان "الحركة الصهيونية هي التي استغلت اليهود من أجل اقامة مشروع استعماري في المنطقة خدمة للانكليز قبل مئة عام وبعدها خدمة لاميركا"، مضيفا: "اليهود يجب ان يعرفوا انهم وقود للمشاريع والسياسات الاميركية التي استهدفت شعوب المنطقة، واذا ما قامت شعوبنا دفاعا عن نفسها اتهمت بالسامية"، مؤكدا أن "الحكومة الاسرائيلية تقود الشعب اليهودي للدمار لانها لا تخطط الا للحرب فقد عملت سابقا على منع حصول اتفاق نووي وفشلت وتعمل حاليا مع الادارة الاميركية الجديدة لتخريب هذا الاتفاق ودفع المنطقة الى حرب جديدة".


وشدد على أن "رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو يدفع المنطقة الى حرب على لبنان وسوريا بدواع كاذبة"، ومشددا على ان "الحكومة الاسرائيلية لا تملك تقديرا صحيحا الى اين ستؤدي هذه الحرب اذا اشعلتها ولا حتى كيف ستنتهي".


وأشار الى أنه "لو لم يعتمد العراقيون والسوريون واللبنانيون على أنفسهم في قتال داعش ولو لم يستعن العراقيون والسوريون بأصدقاء حقيقيين من أيران الى روسيا الى فصائل الالوية العراقية الى المقاومة ولو انتظر هؤلاء الادارة الاميركية أو التحالف الدولي بالحرب على داعش لكانت داعش مازالت موجودة ولصح شعارها "باقية وتتمدد"، مؤكدا أن "التقسيم هو المشروع الحقيقي للولايات المتحدة".


وجدد نصرالله "الدعوة لوقف الحرب على اليمن التي لم تستطع السعودية أن تحقق أي من أهدافها فيها"، ومؤكدا في نفس الوقت أنه "في الوقت الذي تغلق فيه الابواب أمام علنماء البحرين تفتح أبواب التنظيم مع اسرائيل".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout