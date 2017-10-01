living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إضراب عام غدًا في الثانويات والمدارس الرسمية والخاصة

1
OCTOBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

وجه حراك المتعاقدين دعوة الى جميع الأساتذة المتعاقدين بالإضراب العام غدا في كل الثانويات والمدارس الرسمية والخاصة.

 

وأعلن الحراك في بيان أن "سبب الإضراب هو خروج المتعاقدين من صفقة تراضي الحقوق والمطالب التي جرت ما بين السلطة والروابط".

 

وأضاف: "للأسف، كنا ننتظر من الروابط رد الجميل والعرفان إزاء تضحيات المتعاقدين الذين كان لهم الفضل الأول في ولادة سلسلة رتب لجميع الموظفين تعمدت بآلاف ساعات التعاقد التي ضحى بها المتعاقدون على مذبح جلجلة سلسلة الرتب والرواتب".

 

ودعا جميع المتعاقدين في المدارس الرسمية والخاصة الى عدم الذهاب الى أمكنة عملهم غدا خدمة لهذه الأهداف التي تحددت:

 

1-إحتساب كل ساعات الإضراب لجميع المتعاقدين:الثانوي، الأساسي، المهني، الإجرائي، المستعان وخريجي كلية التربية.

2-وضع إقتراحات قوانين لإنصاف من ظلمتهم السلطة بمشاركة حراكات المتعاقدين.

3-حسم موضوع تحديد قيمة ونسبة زيادة أجر ساعة التعاقد لجميع المتعاقدين.

4-إعادة ساعات المتعاقدين التي تم سلبها للمتعاقدين مع بداية العام الدراسي.

 

وطلب الحراك من جميع أعضاء اللجنة المركزية وهيئة التنسيق التعاقدية حضور الجمعية العمومية اليوم في بيروت وإبقاء الجلسات مفتوحة لمواكبة اي تطورات جديدة ولإبلاغ قواعد المتعاقدين بهذه التطورات.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout