بالتفاصيل - أمطار بهذه المناطق وفي هذه الأيام!

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أفادت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية، أن طقس الايام المقبلة اعتيادي لمثل هذه الفترة هذا الاسبوع، مع برودة ليلاً جبلاً وبقاعاً وامطار متوقعة نهاية الأسبوع المقبل.

أمّا في تفاصيل طقس الأبيام المقبلة ورد الآتي:

-اليوم الاحد: طقس صيفي مع ارتفاع درجات الحرارة الى حدود 27 درجة بقاعاً - برودة نسبية ليلاً جبلاً وبقاعاً - احتمال ضئيل لهطول امطار متفرقة خاصة فوق المناطق الشمالية.

- الاثنين: طقس صيفي مع ارتفاع درجات الحرارة الى حدود 28 درجة بقاعاً - برودة نسبية ليلاً جبلاً وبقاعاً - احتمال ضئيل لهطول امطار متفرقة.

- الثلاثاء: طقس صيفي معتدل مع استقرار درجات الحرارة في حدود 28 درجة بقاعاً - برودة نسبية ليلاً جبلاً وبقاعاً.

- الاربعاء: طقس معتدل مع استقرار درجات الحرارة في حدود 28 درجة بقاعاً - برودة نسبية ليلاً جبلاً وساحلاً.

- الخميس: طقس معتدل مع انخفاض درجات الحرارة الى حدود 26 درجة بقاعاً - احتمال ضئيل لهطول بعض الامطار المتفرقة.

- الجمعة: طقس معتدل مع انخفاض درجات الحرارة الى حدود 25 درجة بقاعاً - احتمال هطول امطار متفرقة خاصة فوق المناطق الجنوبية.

- السبت: طقس معتدل مع استقرار درجات الحرارة في حدود 25 درجة بقاعاً - احتمال امطار متفرقة.