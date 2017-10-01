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كمين مسلح وتبادل لإطلاق النار.. ماذا حصل ليلاً ببلدة في المتن؟!

1
OCTOBER
2017
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"خاص رادار سكوب":



حصل تبادل لإطلاق النار ليل الجمعة على طريق زكريت - قضاء المتن بين دورية امنية وأحد المطلوبين.



وفي التفاصيل التي حصل عليها موقع "رادار سكوب" أن أحد تجار المخدرات يتخذ من الخط الممتد بين نهر الكلب وآخر منطقة زكريت مَوقعاً لتسليم زبائنه الممنوعات وهو يتنقل على متن سيارة رباعية الدفع. وبناء للمعلومات التي توافرت لمفرزة استقصاء جبل لبنان، تحركت قوة من المفرزة ونصبت كميناً في منطقة زكريت، بعد التنسيق مع أحد المخبرين الذي اتصل بالتاجر وهو ذائع الصيت من آل "ك" طالباً منه "البضائع".



إلا أن طبيعة المنطقة وحركة المرور والطرق الضيقة لم تكتب النجاح للمهمة. إذ فور وصول "ك" على متن سيارة نوع سوبر شارج" من الطراز الحديث سوداء اللون، تحركت سيارة للقوة وأقفلت الطريق امامه، وفيما كانت سيارة تقفل طريقه الخلفية سار بسرعة جنونية الى الجهة الخلفية واصطدم بالحائط. 



عندها تم اطلاق النار في الهواء كإشارة تحذيرية للتوقف، إلا أن "ك" لم يستسلم لطلب القوى الامنية بل بادر بإطلاق النار باتجاه عناصر القوة، الأمر الذي دفع العناصر الى الرد بالمثل، حيث أصيبت سيارته بعدة طلقات نارية ليتمكن بعدها من الفرار باتجاه منطقة زكريت.



وقد انسحبت القوّة من الموقع وذلك حفاظاً على حياة المواطنين والمارة الموجودين بكثرة امام المطاعم الموجودة في تلك المنطقة وقد تم تسطير مذكرة بحث وتحري بحق المطلوب.

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