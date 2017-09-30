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صَدَقَ من قال: "لبنان بلد العجائب".

واقعٌ قد لا يُعجبُنا أو لا نُحبُّهُ، لكنهُ قائمٌ وموجود.

ولعلَّ في الاعترافِ بِه، مدخلاً إلى التغيير...

ففي لبنانَ وحدَه مثلاً، يمكن لمن مَنبعُهُ الفساد، أن يُحاضرَ في التصدي للهدر، ومحاربة نهب المال العام.

وفي لبنان وحدَهُ أيضاً، يمكِنُ لمن أَحجمَ عن قطعِ الحسابات طوال عقود، ومن امتنع عن اقرار الموازنات منذ عام 2005، أن يُلقيَ المواعظ في الحفاظِ على انتظامِ المالية العامة، والحِرص على الخزينة.

في لبنانَ وحدَهُ، يمكن لإرهابيٍ أن ينشىءَ عصابةً، وأن يَطلبَ من أعضائها "تخزيق الجيش"، وأن يوثَّقَ هذا المَطلب بالصورةِ والصوت، وأن تُصدِرَ المحكمةُ العسكرية حُكمَها على أساسهِ، ثم أن يَجدَ هذا الإرهابي بالذات، وبسهولة، من يجتمع... ومن يصدِر موقفاً يُعلِنُ فيه أن الأحكامَ قاسية، وأن يُلَمِحَ إلى المطالبة بالعفو العام.

في لبنان وحدَه، يمكن لمَن تاريخُه ينضَحُ بالعمالة، أن يستاء من لقاء جبران باسيل بوليد المعلم، ولو عُقد في الأمم المتحدة، وحتى لو خُصِّص لأزمة النازحين.

وفي لبنان وحدَه أيضاً، يمكن لمن أقام الدنيا ولم يقعِدْها حولَ هذا الموضوع في الإعلام وعلى بعض المنابر، أن يَبلعَ لسانَهُ في مجلس الوزراء، بحضور رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

هذا كلُّهُ ممكن في لبنان. وهذا كلُّه قابلٌ للتصفيق... وما أكثر المصفِّقين المتلوِّنين في كل زمانٍ ومكان...

وفي لبنان وحدَه أيضاً وأيضاً، يمكن لمن يُطالب بإسقاط النظام السوري في قلب دمشق، أن يقف عاجزاً عن إسقاطِ مخالفةِ بناءٍ في قلب جديدة المتن. كيف ذلك؟ (مقدمة نشرة الOTV المسائية)