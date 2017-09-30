living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

صَدَقَ من قال: "لبنان بلد العجائب"

30
SEPTEMBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صَدَقَ من قال: "لبنان بلد العجائب".

واقعٌ قد لا يُعجبُنا أو لا نُحبُّهُ، لكنهُ قائمٌ وموجود.

ولعلَّ في الاعترافِ بِه، مدخلاً إلى التغيير...

ففي لبنانَ وحدَه مثلاً، يمكن لمن مَنبعُهُ الفساد، أن يُحاضرَ في التصدي للهدر، ومحاربة نهب المال العام.

وفي لبنان وحدَهُ أيضاً، يمكِنُ لمن أَحجمَ عن قطعِ الحسابات طوال عقود، ومن امتنع عن اقرار الموازنات منذ عام 2005، أن يُلقيَ المواعظ في الحفاظِ على انتظامِ المالية العامة، والحِرص على الخزينة.

في لبنانَ وحدَهُ، يمكن لإرهابيٍ أن ينشىءَ عصابةً، وأن يَطلبَ من أعضائها "تخزيق الجيش"، وأن يوثَّقَ هذا المَطلب بالصورةِ والصوت، وأن تُصدِرَ المحكمةُ العسكرية حُكمَها على أساسهِ، ثم أن يَجدَ هذا الإرهابي بالذات، وبسهولة، من يجتمع... ومن يصدِر موقفاً يُعلِنُ فيه أن الأحكامَ قاسية، وأن يُلَمِحَ إلى المطالبة بالعفو العام.

في لبنان وحدَه، يمكن لمَن تاريخُه ينضَحُ بالعمالة، أن يستاء من لقاء جبران باسيل بوليد المعلم، ولو عُقد في الأمم المتحدة، وحتى لو خُصِّص لأزمة النازحين.

وفي لبنان وحدَه أيضاً، يمكن لمن أقام الدنيا ولم يقعِدْها حولَ هذا الموضوع في الإعلام وعلى بعض المنابر، أن يَبلعَ لسانَهُ في مجلس الوزراء، بحضور رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

هذا كلُّهُ ممكن في لبنان. وهذا كلُّه قابلٌ للتصفيق... وما أكثر المصفِّقين المتلوِّنين في كل زمانٍ ومكان...

وفي لبنان وحدَه أيضاً وأيضاً، يمكن لمن يُطالب بإسقاط النظام السوري في قلب دمشق، أن يقف عاجزاً عن إسقاطِ مخالفةِ بناءٍ في قلب جديدة المتن. كيف ذلك؟  (مقدمة نشرة الOTV المسائية)

OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout