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حزب الله شيع الشهيد مصطفى شومر في النبطية بعد استعادة جثمانه من التكفيريين

30
SEPTEMBER
2017
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 شيع "حزب الله" وأهالي مدينة النبطية الشهيد مصطفى خليل شومر، الذي استعيد جثمانه بعد ما يزيد عن العام من الأسر مع التكفيرين في سوريا.

ونقل جثمان الشهيد في موكب حاشد من مستشفى الشهيد الشيخ راغب حرب في تول، وصولا الى منزل العائلة، التي القت عليه نظرة الوداع، من ثم نقل الى النادي الحسيني في النبطية، وتلا الشيخ ابراهيم بلوط مجلس عزاء حسيني عن روحه، بعدها أم امام مدينة النبطية الشيخ عبد الحسين صادق الصلاة على الجنازة.

وتزامنا، اقيمت للشهيد مراسم تكريمية امام باحة النادي الحسيني، حيث عزفت الفرقة الموسيقية ل"كشافة الامام المهدي" لحن الشهادة، ثم ادت ثلة من المجاهدين التحية وقسم الولاء للامين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله.

ثم حمل النعش على اكتاف المشيعين الذين جابوا به طرقات المدينة على وقع الصرخات والتلبيات واللطميات الحسينة، وعزف الفرقة الموسيقية التابعة ل"كشافة المهدي"، يتقدمهم حملة الرايات والاكاليل وصور الشهيد.

وشارك في التشييع رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، مسؤول المنطقة الثانية في "حزب الله" علي ضعون وشخصيات.

ثم ووري في ثرى "روضة الصالحين" في النبطية.

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