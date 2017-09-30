فصل الصيف إنتهى.. هكذا سيكون طقس بداية تشرين!

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يتأثر الساحل اللبناني بحالة عدم استقرار يتخللها تساقط للأمطار خلال اليوم السبت وتتمركز الغيوم الماطرة ليلاً وفجر الأحد فوق الساحل الشمالي، ليعود ويتحول الطقس الى غائم بعد الظهر، مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة ليلاً، وفق ما أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك".

الحرارة على الساحل: 29 نهاراً و 25 ليلاً

صيدا وصور: 28 نهاراً و 23 ليلاً

طرابلس: 30 نهاراً و 25 ليلاً

عكار: 29 نهاراً و 21 ليلاً

الجبال 1200 متر: 23 نهاراً و 14 ليلاً

البقاع: 27 نهاراً و 13 ليلاً

الرياح: غربية سرعتها 10 كلم في الساعة تنشط بعد الظهر لتصل الى 35 كلم في الساعة.

الرطوبة بين 55 و 78%

الضغط الجوّي 1013hpa

حتى الساعة لا تشير الخرائط الى تعرّض لبنان وسوريا وفلسطين الى منخفض جوّي عالي الفعالية، فقط حالات عدم استقرار والتي تشير الى غيوم ماطرة متشرذمة وموزعة بين المياه الإقليمية والمناطق القريبة من السواحل.