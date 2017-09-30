بالصور - إشتعال "طائرة عسكرية" فوق ملعب صيدا؟!

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هبطت طوافة عسكرية من نوع "بوما"، قيل أنها تابعة للجيش اللبناني، على أرضِ ملعب صيدا البلدي، وعلى متنها وفد عسكري رفيع المستوى توجه الى جنوب لبنان.

ولفتت الأخبار المتداولة إلى أنَّ "الطوافة هبطت اضطرارياً بسبب عطلٍ تقني، إلاَّ أنَّ معلومات أخرى أشارت إلى أنَّ "هبوطها كان مقصوداً بهدف انتقال الوفد العسكري براً، وتزامن هذا الهبوط مع اجراءات أمنية مسبقة حول الملعب".

إلى ذلك، تمَّ تداول صورة على مواقع التواصل الإجتماعي لطائرة عسكرية تحترق فوق ملعب صيدا البلدي. إلاَّ أن مصادر عسكرية أوضحت أن "ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل عن صورة لطوافة تشتعل فيها النيران فوق ملعب صيدا غير صحيح، والصورة مركبة"، بحسب ما أفادت قناة "OTV".