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بو صعب حذر من "ثورة شعبية": لتمويل السلسلة بوقف الفساد

30
SEPTEMBER
2017
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شدد مستشار رئيس الجمهورية للتعاون الدولي الوزير السابق الياس بو صعب على أن "الأساتذة والعسكر والقطاع العام لا يمكن أن يقبلوا بأخذ ما أقره المجلس النيابي في قانون سلسلة الرتب والرواتب بإعطائهم جزءاً من حقوقهم منهم، متمنياً أن "يعالج الموضوع بشكل مختلف".

 

وذكر في حديث عبر إذاعة "صوت المدى" عن تأجيل السلسلة الى حين إقرار الموازنة، بكلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عندما طالب بأن تدخل السلسلة ضمن الموازنة، مشيرا الى أن "الايام أثبتت أنه على حق".

 

وقال: "المشكلة التي نواجهها اليوم لا يتحمل مسؤوليتها الأساتذة والقطاع العام إنما المسؤولون في الدولة الذين أخذوا هذا القرار".

 

ودعا الى "الوقوف بجانب الأساتذة بمن فيهم التلاميذ حتى يصل صوتهم الى كل المعنيين"، وقال: "عندما تتوفر الإرادة السياسية نجد الحل للايرادات من خلال وقف الهدر والفساد".

 

وأشار الى أن "المعاشات التي تعطى عبر السلسلة تقوي الاقتصاد ولا تضعفه".

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