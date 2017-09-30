اللبنانية الاولى حضرت افتتاح الموسم الجديد للاوركسترا الوطنية اللبنانية في سراي بعبدا

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إنطلاقاً من ايمانها بأن الموسيقى ركن اساسي من اركان الثقافة الوطنية، وإحياء للمواقع الاثرية في لبنان، حضرت اللبنانية الاولى السيدة ناديا الشامي عون الامسية الموسيقية الشرقية التي اقيمت مساء امس برعايتها في سراي بعبدا الحكومي بدعوة من وزارة الثقافة، تحت عنوان "تحية الى منصور الرحباني"، احيتها الاوركستروا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق -عربية بقيادة المايسترو اندريه الحاج وغناء الفنان جيلبير جلخ، وذلك احتفالاً بافتتاح الموسم الجديد للاوركسترا الوطنية.

حضر الحفل الى السيدة عون، وزير الثقافة غطاس خوري وعدد من النواب والسفراء ومحافظ الجنوب وجبل لبنان بالتكليف منصور ضو ورئيس بلدية بعبدا انطوان حلو، إضافة الى شخصيات سياسية وعسكرية وروحية وثقافية واجتماعية وبلدية ومدعوين.

وقائع الحفل

استهل الحفل بالنشيد الوطني افتتاحاً، ثم كانت كلمة للاعلامية سنتيا الاسمر، رحبت فيها باللبنانية الاولى والحضور واضاءت على تاريخ سراي بعبدا كاشفة أن "الرئيس العماد ميشال عون يهتم شخصياً بترميم هذا السراي ليتحول الى مركز ثقافي يضاف الى لائحة الاماكن الاثرية في لبنان وليكون في خدمة الشعب، ليس فقط من اجل انجاز معاملاتهم اليومية بل ايضاً ليصبح معلما سياحيًا اثريًا وثقافيا".

ثم تحدث رئيس المعهد الوطني العالي للموسيقى بالتكليف د. وليد المسلم مشيراً الى انه في هذا المكان، أي في سراي بعبدا "وضع احد مداميك المجد اللبناني الذي تعهده فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ويتابع اعلاء رايته على غير صعيد. ويضاعف غبطتننا ان تتفضل اللبنانية الاولى السيدة ناديا عون، لا برعاية حفلتنا وحسب، بل ايضاً بحضورها المؤنس والمشرف.

إننا إذ نعلن ثقتنا بقيادة الرئيس ميشال عون الحكيمة، نتمنى ان يستعيد لبنان على يديه، العافية والازدهار."

الوزير خوري

ثم ألقى الوزير خوري كلمة رحب فيها باللبنانية الاولى وشكرها على رعايتها وحضورها للحفل، مشيراً الى أن اول من اضاء على ضرورة ايلاء سراي بعبدا الحكومي الاهمية اللازمة هي السيدة عون التي طلبت من الوزير خوري في احتفال موسيقي سابق الاهتمام به، وقال :"جميعنا اليوم سنهتم بهذا السراي، وأوجّه تحية الى السيدة عون على هذه المبادرة، لأن لفت النظر الى المواضيع الثقافية هو امر اساسي ولأنها، من جهة ثانية، هي الراعية الاساس لمختلف النشاطات التي تقوم بها وزارة الثقافة، ونتمنى دائماً أن تشرّفنا بحضورها الى مثل هذه الاحتفالات التي هدفها احياء عظماء من لبنان وتوجيه تحية لهم كتلك التي توجهها الاوركسترا الوطنية اليوم الى منصورالرحباني بقيادة اندريه الحاج والفرقة الموسيقية التي نوجه اليها تحية واكبار لانها في العام الماضي انجزت انجازاً عظيماً، على أمل ان يكون إنجازها لهذا العام اعظم وأعظم. "

أضاف:"أما بالنسبة الى بعبدا، والى رئيس بلديتها الذي ساهم معنا في إنجاز هذا المشروع نقول، أن كل الحلا موجد في بعبدا. فملكة جمال لبنان من بعبدا، وهذه السراي الجميلة في بعبدا والقصر الجمهوري ايضاً في بعبدا، والله يحرس القصر الجمهوري وسكانه. وسأغتنم هذه الفرصة لأقول أن فخامة الرئيس العماد ميشال عون، يبذل الجهد الحقيقي لينهض لبنان من جديد بالتعاون مع الجميع، ولكن الدور الاساسي والمحوري في تحقيق ذلك يعود لفخامته. ونوجه الليلة التحية اليه من سراي بعبدا التي يأمل الرئيس عون بدوره أن يصار الى ترميمها وهذا ما نتمناه جميعاً".

وفي ختام الحفل هنأت اللبنانية الاولى وزير الثقافة ورئيس بلدية بعبدا وجميع من ساهم في انجاز هذا الحفل، خصوصاً قائد واعضاء الاوركسترا الوطنية الذين توجهت اليهم بالتحية معربة على إعجابها بإدائهم وبدورهم في اعادة احياء التراث اللبناني والاضاءة على الفن اللبناني الاصيل.