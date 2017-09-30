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الجمهورية

إتصالات

تدور إتصالات كثيفة بين شخصيات سياسية ومرجع روحي على خلفية إنتخابات أحد المجالس الخاصة، بعدما تحوّلت الى معركة سياسية.



خطوة

نقل عن قطب سياسي أنه حاول استفسار أحد المراجع عن «خطوة مستفزة» أقدم عليها أحد الوزراء المحسوبين عليه فأحاله المرجع إلى الوزير المذكور قائلاً: إسأله فالجواب ليس عندي.

البناء

كواليس

قالت مصادر عراقية في باريس إنّ فرنسا تتطلع لدور في مفاوضات تتوقع أن تنطلق حول مستقبل كردستان بعد مداولات في مجلس الأمن الدولي تؤكد ببيان بالإجماع على وحدة العراق وحقوق الأكراد وحلّ النزاع سلمياً، وأنّ هذا هو مضمون الموقف الذي أعلنه الرئيس الفرنسي في سياق الدعوة التي وجهها لرئيس الحكومة العراقية لزيارة باريس وتجنّب التصعيد والإعتراف بحقوق الأكراد، خصوصاً انّ الموقفين الأميركي والروسي قد توافقا على دعم وحدة العراق بصيغته الاتحادية ومقايضة التراجع عن الاستفتاء بالتراجع عن العقوبات…



المستقبل



يقال

إنّ ديبلوماسيين غربيين يؤكدون أن الولايات المتحدة لا تزال في طور مراجعتها لملفات المنطقة، مع أن مؤشرات سياستها تجاه إيران بدأت تظهر أكثر من مؤشرات سياستها تجاه سوريا.