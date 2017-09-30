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هل تنفجر في المدارس الخاصة نهاية تشرين الأول؟ - المطران حنا رحمة: المدارس الكاثوليكية لم تدفع السلسلة

30
SEPTEMBER
2017
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في مقال في جردية الجمهورية للزميلة رنا سعرتي، قال رئيس اللجنة الاسقفية للمدارس الكاثوليكية المطران حنا رحمة  ان المدارس الكاثوليكية الخاصة لم تدفع السلسلة لأن لا قدرة لديها على تمويل الزيادة في الرواتب من دون زيادة الاقساط المدرسية، «وهو أمر لم ولن تلجأ اليه». فبعدما قررت الدولة دفع سلسلة الرتب والرواتب الى موظفي القطاع العام بدءاً من اليوم، عادت الكرة الى ملعب المدارس الخاصة التي ما زالت مصرّة على عدم قدرتها على دفع السلسلة وفقا لما تنصّ عليه وحدة التشريع التربوي في القطاعين العام والخاص"، تابع المقال.

ولفت رحمة الى ان "المدارس الكاثوليكية لم تزد الاقساط المدرسية ولم تدفع السلسلة للاساتذة، بل دفعت الدرجات السنوية العادية ملتزمة القانون"، مع أن الجميع يعلم أن المدارس الكاثوليكية بالتحديد قد عمدت إلى زيادة الأقساط بحجة السلسلة، وحين تم إقرار السلسلة تراجعت المدارس عن دفعها. هنا يتساءل الأهل والمعلمون معا: أين ذهبت الأموال؟

وفيما اشار المرطان رحمة في متن المقال الى ان المدارس الخاصة ملزمة، وفقا للمادة 13 من قانون السلسلة رقم 46 التي تنص على وحدة التشريع، بدفع السلسلة لاساتذة التعليم الخاص، أمل ان تستجيب الدولة للاقتراحات التي قدمتها المدارس الخاصة لوزير التربية والتي تنص على دفع الدولة فارق السلسلة او دعم المدارس وتأمين الموارد لتمويل السلسلة على غرار ما قامت به من اجل تأمين موارد سلسلة القطاع العام، «خصوصا ان 70 في المئة من التلاميذ ينتمون الى المدارس الخاصة».

وبما ان القطاع العام قبض السلسلة اوائل هذا الشهر، يبقى امام المدارس الخاصة لغاية اواخر تشرين الاول لدفعها، اي انها تملك مهلة شهر قبل انفجار الأزمة.

اقتراح قانون

وفي هذا الاطار، يجهد القيّمون على المدارس الخاصة، لتغيير القانون الذي يوحّد التشريع بين القطاع التربوي العام والخاص، وتقديم اقتراحات قوانين لفصل هذا التشريع، إلا ان لوبي المدارس الخاصة لم ينجح لغاية اليوم في تحقيق هذا الهدف لسببين أساسيين:

- لم يفلح اللوبي في تأمين توافق سياسي بين الكتل النيابية او حتى دعم اي كتلة منفردة لتقديم اقتراح قانون معجل مكرر لفصل التشريع بين القطاع التربوي العام والخاص.

- ترفض نقابة المعلمين في القطاع الخاص رفضاّ قاطعاً فصل التشريع، لأنه يُلزم ادارات المدارس الخاصة تأمين كافة التقديمات التي يتمتع بها القطاع العام.

ولكن أحداً من النواب لم يبدِ أي حماسة تجاه هذه القوانين ولم يوافق على تبنّيها، ذلك ان اقتراح الفصل يغضب شريحة كبيرة من المواطنين في القطاع التربوي الخاص.

الجمهورية
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