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باسيل اختتم جولته العكارية بزيارة لدار مطرانية عكار للروم الارثوذكس في الشيخ طابا

30
SEPTEMBER
2017
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اختتم وزير الخارجية جبران باسيل جولته العكارية بزيارة قام بها لدار مطرانية عكار للروم الارثوذكس في بلدة الشيخ طابا، حيث كان في استقباله المطران باسيليوس منصور، بحضور عدد من كهنة الرعايا، كما حضر ايضا المهندس سجيع عطية ممثلا النائب السابق لرئيس الحكومة عصام فارس والنائبان السابقان وجيه البعريني وعبدالله حنا ومنفذ عام عكار في الحزب السوري القومي الاجتماعي ساسين يوسف وعضو المجلس السياسي للتيار الوطني جيمي جبور، منسق هيئة التيار في عكار انطوان عاصي ورؤساء اتحادات بلدية ورؤساء بلديات وفعاليات.

ورحب المطران منصور بالوزير باسيل مشيدا بجهده الدائم في لبنان وفي الخارج ومنوها بمواقفه الوطنية الصريحة والثابتة للمحافظة على الهوية التي انطلق بها لبنان.

ورد الوزير باسيل بشكر المطران منصور على عاطفته وحضوره الدائم المطمئن للناس وتفاعله مع الجميع. وابدى باسيل ارتياحه للجولة التي قام بها في هذا اليوم في محافظة عكارواعدا بسلسلة زيارات سيقوم بها لتشمل كل المناطق العكارية.

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