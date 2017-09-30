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شراكة بين تاتش وقناة OTV تهدف الى مساعدة الجمعيات اللبنانية في تأهيل مراكزها

جمعية دار الطفل اللبناني AFEL أولى ثمار هذه الشراكة

بيروت، 29 أيلول 2017: أعلنت تاتش، شركة الإتصالات المتنقلة الأولى في لبنان بإدارة مجموعة زين، عن شراكةٍ جديدة جمعتها مع قناة OTV اللبنانية، بهدف تجديد المراكز التابعة لعدد من الجمعيات اللبنانية. وعليه سترعى تاتش حلقات خاصة من برنامج "داليا والتغيير" الذي يعرض على قناة OTV والذي يهدف إلى مساعدة العائلات المحتاجة في لبنان عبر ترميم منازلهم وتجديدها.

الحلقة الأولى من البرنامج ستعرض يوم الجمعة 29 أيلول عند الساعة الثامنة والنصف مساءً على شاشةOTV وستسلط الضوء على جمعية دار الطفل اللبناني(AFEL) وهي مؤسسة إجتماعية تهدف إلى حماية الأطفال ورعايتهم. وقد كان مركز AFEL في سن الفيل بحاجة ماسة لإعادة ترميم لتأمين أجواء جميلة مناسبة للأطفال الذين تحتضنهم والذين يبلغ عددهم مئة. وهذه الجمعية هي واحدة من عدة جمعيات ستقدم لها تاتش الدعم في هذا الإطار، على أن يعلن عنها في وقتٍ لاحق.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال أمري غوركان الرئيس التنفيذي في شركة تاتش: " نأمل أن تساهم هذه الرعاية التي هي جزء من برنامج الشركة للتنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية Positive touch، في إحداث تغيير إيجابي في حياة أطفال جمعية AFEL. فالأطفال هم أساس الوطن وأملنا بمستقبل أفضل. لذا فإن سلامتهم ورفاهيتهم العقلية والجسدية أمر أساسي لتنشئة أجيال سعيدة تتمتع بصحة جيدة وتستطيع تغييرعالمنا نحو الأفضل. ونأمل أن تعزز هذه الشراكة إستراتيجية تاتش القائمة على إعطاء الأولوية للقضايا الإنسانية والإجتماعية والثقافية التي تهم المجتمع المحلي."

تلتزم جمعية دار الطفل اللبناني حماية ورعاية وإعادة تأهيل الأطفال الذين يواجهون مشاكل نفسية واجتماعية أو الذين يعانون من سوء المعاملة أو لديهم مشكلة في الإستيعاب، بحيث تعمل على متابعتهم عبر تعليمهم وتدريبهم لتزويدهم بالوسائل اللازمة لحماية أنفسهم والعمل على إستقلاليتهم وتطوير قدراتهم لمواجهة الصعوبات والانخراط في المجتمع . ومنذ تأسيسها في العام 1976 إستقبلت AFEL أكثر من 5000 طفل وعائلاتهم.