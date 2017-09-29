بِطاقَتِكَ نستمرّ

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في أسلوبه مزيجٌ من الرّقة والقوّة، يجذبكَ من دون إستئذان، يحاوركَ فتُعجبُ به،يحادثكَ فيصعكك بذكائه وحنكته. في محبته الملموسة للوطن، تجدُ ملجأً لحنينك الى لبنان وفِي حضورهِ الصارم،هيبةٌ تعشقها رغماً عنك. يمازحكَ، يطمئنكَ، يصغي إليك،ثمَّ يعطيكَ املاً ما زلتَ بحاجة اليه. في حضوره تهرب الكلمات وتجدُ نفسك مسمّراً، متأثّراً،منتظراّ، صاغياً لحكمته الهادئة والواثقة.

انّه معالي وزير الخارجية والمغتربين الاستاذ جبران باسيل. من طاقته الجبّارة،استمدّت الطاقة الاغترابيةاللبنانية نبضها فأستُكملت في٢٣-٢٤ أيلول في لاس فيغاس وبنجاحٍ باهر. خلال المؤتمر،بعث معالي الوزير في قلوب الحاضرين روحاً من الوطنية والاندفاع لا يمكن للمرء العادي تجاهلهما، فتنجذبُ اليه وتترقَّبكلامه وكأنّه هو الكلام المنتَظر،ولا يخيب ظنّك بل يعطيك اكثر ممّا كُنتَ تتوق اليه. أنتَ الَّذِي امضيتَ سنيناً في الغربةتشتاقُ الى لبنان وذكرياتك فيه،أنتَ الذي إعتقدتَ انّ غيابك عنالوطن ابعدكَ وانَّ جنسيّتك لاتعني شيئاً... لا. فقد أتى جبرانباسيل ليؤكد لك انّ جنسيتك حقٌّمشروعٌ ولا يجوز التخلّي عنه. اتى ليعترف بمعاناتك وتضحياتك ويطلب منك انتحافظ على لبنانيتك وتسعى لكي تسترجع حقك بممارسة جنسيتك اللبنانية: ان تشارك،وتطالب، وتنتخب. أتى ليعطيالأمل من جديد ويضمّ أبناءالوطن اليه أينما كانوا..

أتى جبران باسيل فأعاد إلينالبنان كما عهدناه موّحداً، جميلاًومزدهراً.

أتى إلينا فعدنا كما كنّا، فقط لبنانيين.

أتى إلينا "فعدنا" معه الى الوطن.

شكراً، جبران باسيل.



مارلين السبع

هيئة الاعلام

المجلس اللبناني الأميركي للديمقراطيّة - LACD