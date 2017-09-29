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باسيل رعى حفل افتتاح مكتب هيئة التيار الوطني الحر في جديدة الجومة : صوتنا سيبقى عاليا نحو بناء المستقبل والدولة لنا جميعا

29
SEPTEMBER
2017
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اسيل رعى حفل افتتاح مكتب هيئة التيار الوطني الحر في جديدة الجومة : صوتنا سيبقى عاليا نحو بناء المستقبل والدولة لنا جميعا

رعى رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل حفل افتتاح مكتب هيئة التيار في بلدة جديدة الجومة، بحضور منسق هيئة قضاء عكار في التيار انطوان عاصي ورئيس البلدية ايمن عبدالله وحشد كبير من المناصرين والمحازبين وفعاليات.

عبدالله

والقى منسق هيئة التيار في بلدة جديدة الجومة جورج عبدالله كلمة شكر فيها للوزير باسيل حضوره ورعايته وقال:" هذا المكتب ليس بيتا للتيار انما هو بيت للجميع".

باسيل

ثم القى باسيل كلمة قال فيها: "دائما المحطة في هذه البلدة العزيزة مميزة، مميزة بأهلها وببلديتها وبرئيسها، اشكركم على هذا الصفاء الذي انتم تعيشونه وهذا المكتب هو منزلكم جميعا، ونتطلع دائما لأن يستمر التيار بفتح بيوت لأنه لم يقفل يوما بيوتا، ويستمر بفتح الطرقات لانه لم يقفل الطرقات يوما، الا طرقات الشر وطرقات الفساد، ونتطلع لأن يستمر التيار بفتح المناطق على بعضها البعض وقلوب الناس على بعضها واهم شيء ان يتمكن من فتح العقول "المسكرة" التي لا تستطيع ان تفهم اهمية بناء الدولة، والتي دائما عندها منطق المزرعة غالب على منطق الدولة".

اضاف: "صوتنا سيبقى عاليا نحو بناء المستقبل واننا هنا في افتتاح هذا البيت الجديد للتيار للعمل باطار منظم نحو بناء الافضل، واذا لم نكن منظمين فاننا بذلك نكون على شاكلة الدولة، وكما نقول دائما فان التيار هو نسخة متقدمة واذا لم نتمكن من تنظيم تيارنا فكيف بامكاننا القول للناس في بلدنا أاننا نريد تنظيم الدولة. هذا هو الاساس وهكذا علينا ان نفكر في بناء مؤسسة للتيار لأننا نعد الناس بمؤسسات فاعلة ومنتجة وامل الناس كبير فينا، ولذلك علينا ان نبدأ من بيتنا وعلينا ان نتنظم اكثر ونريد الناس الذين يحبونا وينضموا الينا بالعمل والفعل والالتزام".

وختم : "الدولة لنا جميعا ونتشارك فيها جميعا وانتم اليوم مسؤوليتكم كتيار وطني حر في عكار ان تحسسوا الجميع بالفعل انكم للناس جميعا بخطابنا الوطني وباسلوبنا وفكرنا وادائنا، حيث لم نعتد يوما على اي احد، لم نؤذ اي احد، دافعنا عن كل اللبنانيين وسنبقى مدافعين، وبخطابنا هذا بامكاننا الدخول الى اي مكان والتحاور مع الجميع ونكون عنيدين جدا عندما يحاول اي كان ان ينال من حقوقنا، ونكون كرماء ومعطائين عندما ندافع عن حقوق غيرنا ونضحي لاجل غيرنا بالحق وحقنا ببناء دولة وبان نحارب الفساد".

ثم تشارك الوزير باسيل والحضور بقطع قالب حلوى على شرف المناسبة حيث اطلقت المفرقعات النارية.

وطنية
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