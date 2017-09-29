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استكمل رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل جولته العكارية برعايته حفل تخريج طلاب معهد الباسل في بلدة تلعباس الشرقي .



وحضر الحفل النائب نضال طعمة ممثلا بالاستاذ جورج رزق، النائب السابق مصطفى علي حسين ،عضو المجلس الاسلامي العلوي الشيخ حسن حامد ، وسفير لبنان في الجزائر محمد حسن ، رئيس جمعية التعاون والحق الدولي زياد بيطار ومؤسس المدرسة زهرالدين عيسى ورؤساء اتحادات بلدية ورؤساء بلديات ومخاتير وفعاليات .



بعد النشيد الوطني اللبناني ودقيقة صمت حدادا على ارواح شهداء الجيش اللبناني القى حيدر عيسى كلمة ادارة المعهد مرحبا بالوزير باسيل ومشيدا برئيس البلاد الجمهورية العماد ميشال عون .



ثم القى السفير الحسن كلمة قال فيها ان ما تحمله معالي الوزير باسيل من حب لكل اللبنانيين دون تميز يجعلنا نرى فيك الاخ الكبير وصديق الكل، وزيارتكم اليوم وحضوركم بيننا لفتة كريمة وترجمة لما تقوم به، فهنيئا للبنان ولنا جميعا باخلاصك لهذا الوطن وهنيئا لهذا الوطن بمن تخرجتم من مدرسته فخامة الرئيس العماد ميشال عون .



باسيل

ثم القى الوزير باسيل كلمة استهلها بتهنئة الطلاب بتخرجهم ورأى فيهم صورة لبنان ، وقال" اننا نتطلع لان يكون الامل كبير بمستقبل لبنان بان تتخرجوا وتعملوا في بلدكم وهذا يعطينا الدفع والقوة لكي نصنع المستقبل معا ،واننا نسعى لان يحضنكم وطنكم وبان تشعرون بانكم محتضنين فيه ومستقبلكم فيه، لانكم لبنان المستقبل، وهنا في هذا السهل لهذا الكلام معنى اكبر، لاننا في بلد كل منطقة وكل طائفة وكل جماعة لديها مخاوفها وهمومها وقلقها نابع من ذكريات وماسي وتاريخ واحداث تدفع الجميع للخوف من المستقبل، ونحن هنا بما نمثل، وما نستطيع ، نقول لكم باننا الى جانبكم وضمانة في المستقبل لكم وسنعمل لكي تشعرون بان هناك من يفكر بكم لكي يكون لكم مستقبل افضل وان حقوقكم كاملة في هذا الوطن وليست منقوصة" .



وتابع الوزير باسيل :" انكم تحملون السلام والخير وكل شعب او جماعة اجبرت في مرحلة معينة ان تذهب الى مواجهة ليست من طبيعتها تكون قد ذهبت الى هذا الموقع بدون اراداتها وغصبا عنها وكل اللبنانيين اخطاوا وارتكبوا بحق بعضهم او بحق الوطن ،اليوم نحن في مرحلة مسؤوليتنا تحتم علينا ان نشعر كل اللبنانيين بانهم شركاء ومتساوين مع بعضهم البعض ، وهذان شرطان اساسيان لتحقيق العدالة في الوطن والعدالة هي اساس قيام اي دولة واي وطن .انا اعرف جيدا انه في هذا الوطن الكل يجب ان يشعر بشعور التساوي واذا احس بظلم فهذا الظلم سيعبر عنه في مكان معين وبشكل غير جيد ، لذلك يجب احقاق الحقوق . نحن بلد نظامه طائفي وانتم طائفة العلويين لها حقوقها وموقعها وحقها في هذا البلد يجب ان تاخذوه كاملا ونحن نريدكم ان تعلموا باننا الى جانبكم في هذه القضية كما اننا كتيار وطني حر الى جانب اي طائفة في لبنان عندما تمس حقوقها .



ولفت الوزير باسيل الى انه قد غاب على مدى 9 سنوات عن الديبلوماسية اللبنانية وجود سفير علوي وقد تحقق الان بتعيين السفير محمد حسن وهذه بداية لمسار يجب ان تشعروا فيه بانكم موجودين حيثما تريدون وهذه رسالة تشجيع لكم لتتقدموا وتتواجدوا في الدولة اللبنانية بادارتها وفي كل اسلاكها وبمؤسساتها لانكم جزء لا يتجزأ من هذا الوطن ويجب ان تشعروا دائما بان حقوقكم محفوظة والاهم وجودكم السياسي، وهذا الامر حققناه ايضا مع علمنا بان هذا الامر مرتبط بالعداد والتوزيعات المذهبية القائمة في البلد ولكن يجب ان نقول لكم باننا ما من حكومة شاركنا فيها منذ العام 2008 وبدأت المسألة تتصاعد، ولذلك فاننا كتيار وطني حر في كل مرة كنا نطالب بحكومة من 32 وزيرا هي لكي يكون فيها وزير سرياني ووزير علوي، ولا يجب ان يمر هذا العهد الا وان تشعروا بان حقوقكم كاملة وبانكم ممثلين بكل المواقع واحد المواقع الدستورية هو الحكومة اللبنانية .والقانون الانتخابي الجديد يعطي بالنسبية حقوق التمثيل لكل الاقليات ولكل المذاهب في هذا البلد وهذا الحق اصبح بيدكم عليكم ان تمارسوه كما يجب.ويجب الا تشعروا ابدا من الان وصاعدا بان تمثيلكم منقوص .



ختاما تسلم الوزير باسيل درعا تقديرية من ادارة المدرسة وكذلك السفير الحسن. كما وزعت الشهادات التقديرية على الطلاب الخريجين .