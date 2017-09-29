مبادرة شبابية بتوقيع "وطني حرّ"

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بادر قطاع الشباب في التيار الوطني الحر بدعوة المنظمات الشبابية في الاحزاب اللبنانية كافة (باستثناء حزب الله لظروف قاهرة) الى توقيع وثيقة انتخابية شبابية، تهدف الى احترام التنافس الشريف في الانتخابات الجامعية المقبلة.



ثم تلى امين سر قطاع الشباب السيد جيلبير موسى الوثيقة الانتخابية على الحضور والتي تضمنت ثلاثة بنود اساسية:

١- نؤكد احترامنا مبدأ المنافسة الشريفة والديمقراطية في الإنتخابات الطالبية التي ستجري خلال هذا العام الدراسي الجامعي، ونتعهد بالإبتعاد عن لغة التحريض السياسية والطائفية وعن اهانة الغير وسياسة التجريح على ان تكون منافستنا مثالا يحتذى به في الممارسة الديمقراطية.



٢- نؤكد على اعتماد الحوار سبيلا لحل المشاكل، على ان يكون العمل الحزبي داخل الجامعات لإعلاء مصلحة الطلاب وجامعاتهم، لا لنقل الخلافات السياسية.



٣- نتعهد بقبول نتائج الإنتخابات الطالبية على ان يعمل الفريق الفائز لمصلحة الطلاب كافة دون اي تمييز.

بعدها وقع ممثلو المنظمات الشبابية للاحزاب اللبنانية على الوثيقة باستثناء:حزب القوات اللبنانية، الحزب التقدمي الاشتراكي، الحزب الشيوعي اللبناني، حركة الشعب، وحركة المرابطون.



وقد اوعز الممتنعون عن التوقيع السبب الى الاختلاف بالشكل ليس بالمضمون.

وفي الختام، اتفق المجتمعون عل عقد لقاء مخصص للبحث في ملف الجامعة اللبنانية في ضيافة الحزب التقدمي الاشتراكي.