بالفيديو - الأوتيفي تكشف ارقاماً مخيفة عن النزوح السوري في لبنان كشفها الرئيس عون بعدما حملها معه إلى باريس

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كلام رئيس الجمهورية الذي ذهب كثيرون الى تحميله تفسيرات سياسية من محاولة الضغط على الحكومة لفتح قنوات تواصل مع سوريا ، وصولا الى خلق تقسيمات ومحاور بنية زج الداخل اللبناني فيها ،



لم يأت من العدم بل يأتي نتيجة للارقام التي حملها رئيس الجمهورية في زيارته الاخيرة الى العاصمة الفرنسية والتي تحمل ويلات بأرقام احصاءات المنظمات الدولية التي حذرت من كارثة مستقبلية اذا ما تم حل الموضوع قريبا .



الا ان اللافت في هذا التقرير هو مستوى الجريمة التي شهدنا تداعياتها منذ اوائل هذا العام ، فكم من الضحايا والجرائم التي هزت الرأي العام وكان الجاني من الجنسية السورية واخرها جريمة مزيارة في زغرتا .ليبلغ عدد الموقوفين في السجون اللبنانية 16068 موقوف . هذه الارقام التي تتزايد سنويا تستدعي دق ناقوس الخطر ،بحسب المتابعين اذ ان وضع السجون اللبنانية المذري والذي لا يستوعب هكذا اعداد ، سينعكس سوءا في وضع السجناء اللبنانيين . الا ان ترحيلهم الذي يبقى الحل الامثل ، مطلب لطالما طالب فيه التيار الوطني الحر مرارا. التوافق حول هذا الموضوع حكوميا لم يعد يحتمل استعمال هذا الملف كورقة ضغط خارجية ، بحسب المعنيين ، فهل سؤخذ هذه الرقام على محمل الجد لتجنيب امننا ومجتمعنا مخلفات حروب لا ناقة لنا فيها ولا جمل؟