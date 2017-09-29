ماذا لو استمر طبخ الحل السوري دزينة أعوام أخرى؟؟

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مقدمة نشرة الـOTV:

صحيح أن هناك قاعدة في السياسة، كما في الحياة الخاصة أو العامة، تقول بأن كل أزمة يمكن أن تشكل فرصة ... وكل الفارق بين أزمتها أو فرصتها، يكمن في وعي المعني بها وفي كيفية تصرفه حيالها ... أزمة السلسلة وإيراداتها مثلاً، يمكن تحويلها فرصة لإصلاح الوضع المالي العام لما يشبه دولة ربع القرن الماضي ... فرصة للعودة إلى الانتظام المالي للخزينة ... وإعادة تكوين حساباتنا المفقودة ... واستعادة ما سرق وما نهب وما أهدر ...ولو على الورق ... في حقبة ورثنا ارتكاباتها قسراً، كما ورثنا سياسييها تطييفاً وتذهيباً... قبل أن يخرجوا اليوم يحاضرون علينا باكتشاف الكارثة التي ارتكبوها ...أزمة الحرب في سوريا، أيضاً يمكن تحويلها فرصة ... فرصة لجعل لبنان منصة تكامل اقتصادي وإعماري مع سوريا الجديدة الآتية حتماً هناك ... وفرصة لجوار سوري أكثر سماحاً وأنسنةً وعصرنةً، وخصوصاً أكثر احتراماً لسيادة لبنان، وأكثر اعترافاً بضرورة تعدديته وحيوية نموذجه للبنان ولسوريا ولكل الجوار ...كل أزمة تحمل احتمال فرصة ... إلا أزمة النازحين ... فهي لا تحمل إلا أزمات ... أزمة إنسانية مأساوية أولاً للنازح نفسه ... وأزمة وطنية ثانياً لسوريا نفسها ... لكنها تبقى أزمة وجودية كبرى للبنان ... نعم إن لبنان مهدد في وجوده، إذا قبلنا بالمنطق السائد القائل أن العودة لا يمكن أن تبدأ، ولا يجب أن تنطلق، إلا بعد تنفيذ الحل السياسي في سوريا ... فما يحصل هناك قد يكون مجرد رسم مناطق نفوذ ... مرحلة انتقالية، كالتي شهدها لبنان بعد حرب السنتين ... بعدها أمضينا 13 عاماً في الجمود ... فماذا لو استمر طبخ الحل السوري دزينة أعوام أخرى؟؟ وهذا ممكن ... ماذا يبقى من لبنان عندها؟ للذين يريدون من النازح أن يظل قنبلة موقوتة ... وللذين يريدون للنازح أن يظل ناخباً معلباً بإمرة الخارج، خارج سوريا... وللذين يريدون أن يظل النازح عامل تغيير لديمغرافيات سوريا ولبنان ...وللذين بكل بساطة لا يهتمون ولا يأبهون ولا يكترثون ...لبنان لن يقبل ... لا أن يُسحق إنسان سوري على أرضنا، لحسابات خارجية حيال سوريا ... ولا أن يُسحق لبنان تحت أزمة النازحين، لحسابات سورية أو لبنانية أو غيرها ...نعم الوضع خطير ... نعم الوضع لا يَحتمل ولا يُحتمل ... هذا ما تؤكده الأرقام الدولية والأممية ... وهذا ما كشفه الرئيس أمس ... ونكشفه نحن بالأرقام ... ضمن النشرة المسائية ...