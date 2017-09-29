living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ماذا لو استمر طبخ الحل السوري دزينة أعوام أخرى؟؟

29
SEPTEMBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

مقدمة نشرة الـOTV:

 صحيح أن هناك قاعدة في السياسة، كما في الحياة الخاصة أو العامة، تقول بأن كل أزمة يمكن أن تشكل فرصة ... وكل الفارق بين أزمتها أو فرصتها، يكمن في وعي المعني بها وفي كيفية تصرفه حيالها ... أزمة السلسلة وإيراداتها مثلاً، يمكن تحويلها فرصة لإصلاح الوضع المالي العام لما يشبه دولة ربع القرن الماضي ... فرصة للعودة إلى الانتظام المالي للخزينة ... وإعادة تكوين حساباتنا المفقودة ... واستعادة ما سرق وما نهب وما أهدر ...ولو على الورق ... في حقبة ورثنا ارتكاباتها قسراً، كما ورثنا سياسييها تطييفاً وتذهيباً... قبل أن يخرجوا اليوم يحاضرون علينا باكتشاف الكارثة التي ارتكبوها ...أزمة الحرب في سوريا، أيضاً يمكن تحويلها فرصة ... فرصة لجعل لبنان منصة تكامل اقتصادي وإعماري مع سوريا الجديدة الآتية حتماً هناك ... وفرصة لجوار سوري أكثر سماحاً وأنسنةً وعصرنةً، وخصوصاً أكثر احتراماً لسيادة لبنان، وأكثر اعترافاً بضرورة تعدديته وحيوية نموذجه للبنان ولسوريا ولكل الجوار ...كل أزمة تحمل احتمال فرصة ... إلا أزمة النازحين ... فهي لا تحمل إلا أزمات ... أزمة إنسانية مأساوية أولاً للنازح نفسه ... وأزمة وطنية ثانياً لسوريا نفسها ... لكنها تبقى أزمة وجودية كبرى للبنان ... نعم إن لبنان مهدد في وجوده، إذا قبلنا بالمنطق السائد القائل أن العودة لا يمكن أن تبدأ، ولا يجب أن تنطلق، إلا بعد تنفيذ الحل السياسي في سوريا ... فما يحصل هناك قد يكون مجرد رسم مناطق نفوذ ... مرحلة انتقالية، كالتي شهدها لبنان بعد حرب السنتين ... بعدها أمضينا 13 عاماً في الجمود ... فماذا لو استمر طبخ الحل السوري دزينة أعوام أخرى؟؟ وهذا ممكن ... ماذا يبقى من لبنان عندها؟ للذين يريدون من النازح أن يظل قنبلة موقوتة ... وللذين يريدون للنازح أن يظل ناخباً معلباً بإمرة الخارج، خارج سوريا... وللذين يريدون أن يظل النازح عامل تغيير لديمغرافيات سوريا ولبنان ...وللذين بكل بساطة لا يهتمون ولا يأبهون ولا يكترثون ...لبنان لن يقبل ... لا أن يُسحق إنسان سوري على أرضنا، لحسابات خارجية حيال سوريا ... ولا أن يُسحق لبنان تحت أزمة النازحين، لحسابات سورية أو لبنانية أو غيرها ...نعم الوضع خطير ... نعم الوضع لا يَحتمل ولا يُحتمل ... هذا ما تؤكده الأرقام الدولية والأممية ... وهذا ما كشفه الرئيس أمس ... ونكشفه نحن بالأرقام ... ضمن النشرة المسائية ...

OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout