الصرّاف يستقبل نائب قائد القيادة الوسطى الأميركية على رأس وفد في حضور السفيرة الأميركية

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إستقبل وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصرّاف في مكتبه بالوزارة، نائب قائد القيادة الوسطى الأميركية الجنرال شارلز براون على رأس وفد ، في حضور السفيرة الأميركية في بيروت اليزابيت ريتشارد، وتم بحث الأوضاع في لبنان والمنطقة والتعاون الثنائي بين البلدين لا سيما في المجال العسكري.



وخلال اللقاء نوه المسؤول الأميركي بما حققه الجيش اللبناني في حربه ضد الإرهاب ، وأكد إستمرار التعاون العسكري بين البلدين ناقلاً حرص الولايات المتحدة على إستقرار لبنان ودعمها الدائم له من أجل تثبيت هذا الإستقرار.



ونوه المسؤول الاميركي بأن مردود المساعدات العسكرية الاميركية للجيش اللبناني هو الاعلى بين الدول التي تحصل على مساعدات من الجانب الاميركي.



من ناحيته شكر الوزير الصرّاف الجنرال براون على إهتمام بلاده الدائم بدعم المؤسسة العسكرية مشدداً على أهمية تعزيز هذا الدعم وزيادته ، وأعرب عن إرتياحه للإجراءات التي يقوم به الجيش بحيث تمكن من تفكيك العديد من الشبكات الإرهابية وإحباط مؤامرات كانت تحاك ضد لبنان.



وأكد أن قرار الدولة اللبنانية وقيادة الجيش هو الإستمرار في مكافحة الإرهاب ومنع العبث بأمن لبنان وإستقراره ، مشيراً الى أن لبنان يُعد من أكثر الدول إستقراراً وأمناً بفضل الجهود التي تبذلها قواته المسلحة .



كما تطرق الى الوضع الجنوبي لافتاً الى الإنتهاكات الإسرائيلية الدائمة للقرار 1701 وللسيادة اللبنانية ومجدداً إلتزام لبنان بنود هذا القرار ورفضه القاطع الممارسات الإسرائيلية ونوه في الوقت عينه بالتعاون القائم بين قوات اليونيفل والجيش اللبناني والذي أثمر هدوءاً في الجنوب وتعاوناً بين اليونيفل والأهالي على مختلف الصُعد.