living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مخزومي يطلق فعالية رياضية تشارك بها 120 سيدة من أنحاء العالم

29
SEPTEMBER
2017
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عقدت "مؤسسة مخزومي" في حضور رئيسها الفخري المهندس فؤاد مخزومي، مؤتمرا صحافيا في "معهد عصام فارس للدراسات" في الجامعة الاميركية، حضره عدد من المهتمين وممثلين عن شركاء الحملة، أطلقت خلاله حملة "نساء من اجل السلام". 

وأعلن الدكتور شادي صالح من معهد الصحة العالمية في الجامعة الاميركية، ان "الهدف الاساسي للمشاركة في هذه الحملة هو تمكين المرأة والسلام العالمي واستخدام نمط حياة صحية لاغراض سامية كدعم المرأة والسلام

وكانت كلمة من جواد سبيتي من شركة

BEIRUT BY BIKE

 

صاحبة فكرة هذه الفعالية اشار فيها إلى الى ان "بداية الحملة ونهايتها ستكون في مدينة طرابلس بعنوان: "طرابلس عاصمة لبنان الاقتصادية"، وستشارك فيها 120 سيدة من دول عربية واجنبية للقيام بالطواف على دراجات هوائية في الفترة ما بين 1 الى 8 تشرين الاول.

دبوسي 
ثم تحدث رئيس غرفة التجارة والصناعة في طرابلس توفيق دبوسي، فقال: "ان الهدف من تسمية طرابلس هو لدعم الاقتصاد الوطني". ونوه بدعم المهندس مخزومي لمدينة طرابلس، مؤكدا رغبة الجميع في العيش بسلام في لبنان"، معتبرا "ان لبنان يحتاج الى مثل هذه الانشطة، متوقفا امام نجاح اللبنانيين في الخارج، متوقعا انطلاق خطة انمائية كبيرة في طرابلس في الفترة المقبلة.

مخزومي
وأعرب مخزومي عن "ثقته بأن لبنان لديه قدرة على المساهمة في اعمار سورية"، لافتا الى ما "تقوم به غرفة التجارة والصناعة في طرابلس في هذا المجال"، شاكرا لمسؤولة "نساء من اجل السلام" بيتا ريغان حضورها ومساهمتها.

وتطرق الى الوضع اللبناني فأكد على "دور المرأة التي هي شريك اساس في الوطن"، وقال:" لقد نسينا مواضيع الصحة والبيئة مما انسانا استخدام الدراجات الهوائية".

أضاف: "بقدر ما يهمنا لبنان، فإن العاصمة بيروت تهمنا ايضا لانها قلب بيروت، مشددا على اهمية الاعتناء بصحة الشباب، وعلى تعميم ثقافة السلام واظهار لبنان وطن السلام والعيش الواحد، تعريف المجتمع الدولي بلبنان ودوره في المنطقة العربية، اظهار صورة لبنان الحضارية والسياحية من خلال زيارة عدد من المعالم السياحية والتعرف على عادات وتقاليد اهل المدن والقرى اللبنانية المختلفة، اظهار اهمية النمط الحياتي السليم في تحسين الصحة لما لهذا من اثر في تخفيف العبء الصحي عن المجتمعات، ابراز دور البلديات والجمعيات الاهلية والانسانية الايجابي في المجتمعات اللبنانية، ابراز دور المرأة اللبنانية والتعرف على ثقافة المرأة اللبنانية من خلال مشاركة عدد من السيدات والفتيات اللبنانيات بالطواف على الدراجات الهوائية والاختلاط فيما بينهن طيلة مدة اقامتهن".

واخيرا تحدثت بيتا ريغان من مؤسسة "نساء من اجل السلام

هذه الفعالية تساهم بها مؤسسة مخزومي إلى جانب كل من :

جمعية بيروتيات

FOLLOW THE WOMEN

BEIRUT BY BIKE  

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout