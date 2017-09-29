الاستغناء عن 14 موظفاً في وسيلة إعلامية لبنانيّة!

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المدن





إستغنت جريدة "المستقبل" عن دفعة جديدة من الموظفين تبلغ 14 موظفاً، بينهم صحافيون، ضمن خطة اعادة الهيكلة التي بدأتها الجريدة منذ فترة، واستغنت خلالها عن عدد من الموظفين.





وتداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" خبراً عن تبليغ القائمة الجديدة من الموظفين بالاستغناء عن خدماتهم.





واكدت مصادر مقربة من الدائرة الاعلامية في "المستقبل" القائمة الجديدة، لكنها شددت على أن هؤلاء سيتقاضون جميع حقوقهم العالقة لدى الصحيفة، كما انه سيتم صرف تعويضات عن طرد تعسفي تبلغ قيمتها رواتب 12 شهراً من رواتبهم.



ووضعت المصادر الخطوة في اطار "الاجراءات لبقاء الجريدة وحمايتها"، نافية في تصريحات لـ"المدن" أن تكون الخطوة تمهيداً لاقفال الجريدة. وجزمت بأن الاجراءات "تهدف لتأمين استمرارية الجريدة".