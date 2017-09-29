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باسيل: لا يمكن تحمل هذا الكم من الجرائم من بعض النازحين والدولة تتفرج

29
SEPTEMBER
2017
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أكد رئيس التيار الوطني الحر، الوزير جبران باسيل، خلال تدشين بحيرة الكواشرة – عكار، أن "تحصين الاستقرار يكون من خلال الثقة والشراكة وهذا هو خيارنا"، لافتا الى ان "رسالة العيش الواحد التزم بها رئيسنا نهجاً في حياته منذ حياته العسكرية الى اليوم".



ولفت الى "أننا ندشن اليوم بحيرة الكواشرة وهدفنا الاكبر الاقتصاد المنتج والمربح"، مؤكدا "اننا في عهد يشكل فرصة لإعادة العمل بالكثير من المشاريع التي تمت عرقلتها".


وقال باسيل: "البلد عالق منذ 6 اشهر بنقاش حول البواخر ولا نحتاج لمزايدات من احد فالاهم ان نأتي بالكهرباء"، معتبرا ان "الازدهار نؤمنه بقوتنا السياسية مع شعبنا وخطة السدود موجودة وتعطيل العمل بكلام مشبوه لا معنى له".



وأشار الى ان "هناك تلازم بين الخطط الانمائية والازدهار ومحاربة الفساد وتأمين عودة النازحين"، مؤكدا ان "معالجة قضية النازحين قرار سيادي لبناني يتطلب من الدولة ان تطبق قوانينها قبل كل شيء".



وشدد باسيل على "اننا لا نستطيع تحمل هذا الكم من الجرائم المرتكبة من بعض النازحين والدولة تتفرج"، مضيفا "لا للعودة الجبرية ونعم للعودة الكريمة والآمنة لنعيش معا ولا تفصل بيننا سوى حدود السيادة".

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