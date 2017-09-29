في كافة وحدات الجامعة اللبنانية وفروعها.. إضراب

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فوجئ أساتذة الملاك في الجامعة اللبنانية بأن رواتبهم الشهرية لم تحوَّل بعد الى حساباتهم في بداية شهر تشرين الأول. لذلك، فإن الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة، إذ ترفع الصوت عالياً، تهيب بالمسؤولين عن هذا التأخير القيام بواجباتهم في الوقت المناسب، وتؤكد أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تأخير يطال الرواتب، لما لهذا التأخير من انعكاسات سلبية على استقرار الجامعة وحسن سير العمل فيها ومن انتقاص من كرامة أساتذتها.

إن الرابطة، تعتبر أن هذا التقصير غير مقبول من قِبل المعنيين بتأمين الأموال اللازمة والمجدولة مسبقاً والمعروفة من قِبل الجميع. وهي لن تسكت إزاء هذا التقصير، لذلك فإن الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة تعلن الاثنين 2 تشرين الأول 2017 يوم إضراب تحذيري في كافة وحدات الجامعة اللبنانية وفروعها. كما تدعو جميع الأساتذة الى أن يكونوا على أهبة الاستعداد لأي تحرك مرتقب.