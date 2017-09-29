خبر هامّ إلى المسافرين من لبنان

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علقت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة اضرابها المفتوح وكل الإجراءات والتحركات المطلبية المتعلقة به، لا سيما التحرك الذي كانت تزمع انجازه في مطار بيروت بإقفال الأجواء الإثنين.



واشارت في بيان، الى انه "بناء على القرار الصادر عن جلسة مجلس الوزراء في جلسته اليوم الجمعة الموافق فيه 29 ايلول 2017 والقاضي بتحويل رواتب الموظفين وكل العاملين في القطاع العام وفق قانون سلسلة الرتب والرواتب الرقم 46/2017. تعلن الهيئة تعليق اضرابها المفتوح وكل الإجراءات والتحركات المطلبية المتعلقة به، لا سيما التحرك الذي كانت تزمع انجازه في مطار الشهيد رفيق الحريري بيروت بإقفال الأجواء".



كما اعلنت انها "مستمرة بمعالجة الشوائب التي تضمنها قانون السلسلة والتي أهمها وأكثرها الحاحا، تلك التي تلحق غبنا ببعض الفئات والشرائح الوظيفية من فئة رابعة رتبة ثانية وفئة خامسة وأجراء ومتعاقدين ومستخدمين، بالإضافة الى ما يتعلق بدوام الموظفين".



وشكرت الهيئة "كل من ساهم وساعد وشارك في إنجاز هذه السلسلة"، مهنئة "الموظفين المناضلين الشرفاء في معركة الكرامة والحق"، واكدت ان تعليق إضرابها "مرتبط ارتباطا وثيقا بما قد يصدر عن الدولة لاحقا من قرارات تمس الحقوق ونحن في كامل جهوزيتنا لمواجهة المستجدات".