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بعد جلسة الحكومة المنتظرة.. هذا ما كشفه الرئيس الحريري عن سلسلة الرتب والرواتب

29
SEPTEMBER
2017
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أكد رئيس الحكومة سعد الحريري في تصريح له بعد انتهاء جلسة الحكومة التي عقدت في السراي الحكومي برئاسته أن "الحكومة مصرة على تنفيذ السلسلة والمحافظة على الاستقرار المالي"، مشيراً إلى "اننا جهزنا قانوناً معجلاً مكرراً لاقرار التعديلات على قانون الضرائب".


ولفت إلى "انني قلت ان الحكومة ستبحث عن حل يؤمن تنفيذ السلسلة والإيرادات بالتعاون مع المجلس النيابي وبعد 4 جلسات خصصتها الحكومة لهذا الموضوع توصلنا إلى قانون يتضمن التعديلات الضريبية اللازمة لارسالها إلى المجلس النيابي بأسرع وقت واتفقنا على صيغة لقطع الحساب لاقرار الموازنة سريعا باذن الله وما حصل هو انه واجهتنا مشكلة كانت ضمن لعبة المؤسسات الدستورية وليست ضمن السياسة وبالتوافق السياسي ونحن اليوم لولا وجود التوافق السياسي كنا دخلنا بمئة قصة أسوأ وكان كل شخص تمترس وراء موقفه السياسي".


وأشار الحريري إلى أن "هذا التوافق السياسي كنا حريصين عليه مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وهو ما انتج الحل الذي كان يعتقد البعض انه سيكون معقدا، هذا التوافق هو الذي يؤسس كيف نحكم هذا البلد وكيف نضع مصالح المواطنين قبل مصالح الاحزاب وكيف نحافظ على مالية الدولة وحقوق اللبنانيين".


وتوجه للنقابات بالقول "أعرف انه كان هناك خوف مما سيحصل بالسلسلة لكن تأكدوا ان هذه الحكومة حرصت من الاساس على الموافقة على السلسلة مع الاصلاحات والضرائب وهذه الحكومة أقرت السلسلة والاصلاحات والضرائب، سيتم الدفع ضمن السلسلة وهذا الامر الذي توجب علينا ان نعقد جلسات مكثفة وأنجزنا ما يجب علينا انجازه وهذا سببه التوافق السياسي، وكل الفرقاء عملوا ليلا نهارا لإيجاد هذا الحل، الكل اراد التعاون ومن أول لحظة قلنا هذا الامر لكن هناك من حاول اظهار ان هناك فريق يريد السلسلة وفريق لا يريدها إلا ان ما حصل كذب هذا الأمر وبرهن ان الجميع يريد السلسلة".


وأكد الحريري أن "الإيرادات ستؤمن ونحن لا نلعب، نحن جديون بهذا العمل، ولا نلعب بلقمة عيش الناس، ونحن جديون أيضا بأن نحافظ على مالية الدولة والاستقرار المالي في البلد، هناك مشكل في البلد، لا مال ونحن نحارب من أجل رفع النمو في البلد، وكنت أتمنى ان لا تحصل هذه المظاهرات وان تكون هناك ثقة في مكان ما والحكومة أنجزت السلسلة ولو لم تنجزها كنت أفهم التحركات، قمنا بما قمنا به لأجل كل اللبنانيين وليس من أجل ارضاء الادارات بالدولة نخرب بيوت كل العالم".

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