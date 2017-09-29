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خاص - كنا اول من حذر من الاسير.. فيا ليتكم سمعتم منا

29
SEPTEMBER
2017
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كبريال مراد -
 
في ٢٤ ايلول ٢٠١١،  كنت من اوائل الذين كتبوا عبر هذا الموقع عن شيء ما يحدث في بلدة عبرا، وجاء المقال تحت عنوان "عن بلدة عبرا المسيحية و"الجمهورية الإسلامية المستجدة". 
 
ومما جاء في المقال "....وفي كل يوم جمعة، تتحوّل شوارع عبرا الى مقصد لجمهور المصلين من غير ابنائها، القادم من المناطق المجاورة، ومن الفلسطينيين الذين يخرجون من مخيمهم الى مسجد بلال بن رباح وباحاته الخارجية حيث حركة الدعوة والتبليغ التي يقودها الشيخ احمد الاسير. وهو الشيخ الناشط من اجل توسيع رقعة دعوته وحضور جماعته وامتدادها، في شكل يتحدث فيه المتابعون عن دعم مالي محلي وخارجي. توسّع يترك اثره على البلدة ونسيجها وابناء ارضها". 
 
ما كاد المقال ينشر في حينه، حتى بدأت ترد التعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي تتهم الكاتب والموقع، بالتحريض والفبركات والتجني.
 
مرّت الايام وكشّر الاسير عن انيابه. استمر التغاضي عن حركته وتحريضه، واستمر هو في التنامي والمؤتمرات والخطب والاستقطاب والتحريض والتسليح. فتحوّل مسجد بلا بن رباح الى منطلق لتقليب الناس على محيطهم، وبات اتباع الاسير يتعاطون مع كل من هو مختلف معهم بالرأي من منطلق "من ليس منّا فهو علينا".
 
وبدل ان تبادر السلطات السياسية والامنية الى معالجة المرض في بداياته، ادى التراخي وغياب القرار، والنأي يالتفس عما يحصل، الى تكبير كرة الثلج، وبما ان الاسير لم يجد من يردعه، فرعن اكثر، وحرّض اكثر، فأقفل طريق صيدا مرّة، وصعد الى فاريا للتزلّج استفزازياً مرة، وواصل استخدام منبر المسجد منطلقاً للتجييش، بينما اثبتت الصور والاعترافات، انه حوّل قاعاته الى ساحات للتدريب المسلح والتجهيز وتخزين الاسلحة. كل ذلك والسلطة السياسية والامنية غائبة عن المبادرة، وهناك من يقول إن البعض منها كان متواطئاً حتى.
 
الى ان وقع المحظور، وما كان ممكناً في بداياته بلا خسائر، لو كان المعنيون على المستويين السياسي والامني يملكون قرارهم الحر، حصل بكلفة عالية، ادت الى سقوط ١٨ شهيداً للجيش اللبناني.
 
سقطت اسطورة الاسير، وعادت عبرا الى كنف الدولة، وهرب الاسير ، وخرج تلامذته لتفجير انفسهم بالمدنيين في اكثر من منطقة، الى ان القي القبض عليه، وحوكم وصدر الحكم باسم الشعب اللبناني امس.
 
مسار طال اكثر من اللازم، لكن الكلمة الاخيرة كانت للعدالة. ولو كانت الكلمة الاولى للدولة قبل سنوات، لما ظنّ الضفضع نفسه ثوراً، ولما كان ما كان مما كلنا نعرفه.
 
رحم الله شهداء عبرا، وسامح الله من كان السبب بنتيجة التراخي والتغاضي والميوعة في المعالجة واتخاذ القرار. 
 
للاسف، لقد كنا اول من نبّه من "ظاهرة الاسير"، فيا ليتكم سمعتم منا. المهم ان تأخذوا العبر من عبرا، حتى لا تتكرر المأساة...حتى لا يسقط الشهداء.
 
 
 
 
كبريال مراد,
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