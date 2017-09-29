living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لحود: موقف المشنوق له صلة بالحسابات الانتخابيّة وبصعود ريفي

29
SEPTEMBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكد النائب السابق إميل إميل لحود أن موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وطني متقدم، برهن المخاوف الأمنية والاقتصادية على اللبنانيين.

وإعتبر في حديث صحافيٍ: "إذا كان لدى الجامعة العربية حرص على اسمها ودورها، عيلها إقناع الجمهورية العربية السورية للعودة إليها، لكي تبقى جامعة عربية في أفعالها ودورها، لا في اسمها، على حد تعبير لحود.


وقال: “إن اعتراض وزير الداخليّة نهاد المشنوق على لقاء وزير الخارجيّة جبران باسيل مع نظيره السوري وليد المعلم يجعلنا نسأل عمّا إذا كان سببه حصول اللقاء أم عدم اشتراكه فيه” .


ورأى لحود أنّ “ما ينقل عن كواليس بعض الاجتماعات من كلام عددٍ من السياسيّين الراغبين بعودتهم الى الأحضان السوريّة بعد أن ثبت لهم انتصار سوريا وحلفائها في الحرب العالميّة التي شُنّت ضدّها، يقابله كلامٌ في الإعلام يتضمّن مزايدات لإرضاء وليّ أمر هؤلاء في السعوديّة الذي يرفض، حتى الآن، الاعتراف بهزيمته”.


وأضاف: “نعلم أنّ موقف المشنوق له صلة بالحسابات الانتخابيّة وبصعود أشرف ريفي في الشارع السنّي، ولذلك اختار مسرحيّة الانسحاب من الوفد اللبناني الى باريس، وهو بذلك يريح الرئيس ميشال عون الذي نهنّئه على مواقفه في الأمم المتحدة ونتمنّى له رحلة موفّقة مع حملٍ أقلّ، عسى المشنوق، مع آخرين، يريح أيضاً اللبنانيّين من لعبة المزايدات التي دفعوا ثمنها غالياً”.


وذكّر لحود بموقف رئيس الحكومة سعد الحريري من روسيا وسعيه لمشاركة لبنان في إعادة إعمار سوريا، لافتاً الى “من يطمح لهذه المشاركة عليه أن ينسّق مباشرةً مع الحكومة السوريّة، وعليه، قبل ذلك، أن ينسّق معها لإعادة النازحين السوريّين الى بلدهم، ومن دون هذا التنسيق المباشر عبثاً يحاولون”.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout