لحود: موقف المشنوق له صلة بالحسابات الانتخابيّة وبصعود ريفي

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أكد النائب السابق إميل إميل لحود أن موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وطني متقدم، برهن المخاوف الأمنية والاقتصادية على اللبنانيين.

وإعتبر في حديث صحافيٍ: "إذا كان لدى الجامعة العربية حرص على اسمها ودورها، عيلها إقناع الجمهورية العربية السورية للعودة إليها، لكي تبقى جامعة عربية في أفعالها ودورها، لا في اسمها، على حد تعبير لحود.



وقال: “إن اعتراض وزير الداخليّة نهاد المشنوق على لقاء وزير الخارجيّة جبران باسيل مع نظيره السوري وليد المعلم يجعلنا نسأل عمّا إذا كان سببه حصول اللقاء أم عدم اشتراكه فيه” .



ورأى لحود أنّ “ما ينقل عن كواليس بعض الاجتماعات من كلام عددٍ من السياسيّين الراغبين بعودتهم الى الأحضان السوريّة بعد أن ثبت لهم انتصار سوريا وحلفائها في الحرب العالميّة التي شُنّت ضدّها، يقابله كلامٌ في الإعلام يتضمّن مزايدات لإرضاء وليّ أمر هؤلاء في السعوديّة الذي يرفض، حتى الآن، الاعتراف بهزيمته”.



وأضاف: “نعلم أنّ موقف المشنوق له صلة بالحسابات الانتخابيّة وبصعود أشرف ريفي في الشارع السنّي، ولذلك اختار مسرحيّة الانسحاب من الوفد اللبناني الى باريس، وهو بذلك يريح الرئيس ميشال عون الذي نهنّئه على مواقفه في الأمم المتحدة ونتمنّى له رحلة موفّقة مع حملٍ أقلّ، عسى المشنوق، مع آخرين، يريح أيضاً اللبنانيّين من لعبة المزايدات التي دفعوا ثمنها غالياً”.



وذكّر لحود بموقف رئيس الحكومة سعد الحريري من روسيا وسعيه لمشاركة لبنان في إعادة إعمار سوريا، لافتاً الى “من يطمح لهذه المشاركة عليه أن ينسّق مباشرةً مع الحكومة السوريّة، وعليه، قبل ذلك، أن ينسّق معها لإعادة النازحين السوريّين الى بلدهم، ومن دون هذا التنسيق المباشر عبثاً يحاولون”.