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١٦٧١٧٥ مسافرا مرّوا في مطار بيروت خلال أسبوع

29
SEPTEMBER
2017
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ما تشهده الساحة اللبنانية حاليا من أزمات معيشية واقتصادية واجتماعية، لا بد لها أن تنعكس سلبا بطريقة أو بأخرى على القطاع السياحي في لبنان وتترك تداعياتها بشكل مباشر على هذا القطاع الهام، وعلى حركة مطار رفيق الحريري الدولي بشكل مباشر.

وتتجه الأنظار الآن الى ما يدور في الوضع، ومدى انعكاس كل ذلك على القطاعات الحيوية في البلد.


وعلى صعيد حركة المطار، بلغ مجموع الركاب خلال الأسبوع الماضي ١٦٧ ألفا و١٧٥ راكبا توزعوا على ٧٦٠١٢ راكبا وصلوا الى لبنان و٩١١٦٢ راكبا غادروا لبنان وراكب ١ بطريق الترانزيت.


وبلغ مجموع الرحلات الجوية ١٣٧٣ رحلة منها ٦٨٧ رحلة وصول الى لبنان و٦٨٦ رحلة إقلاع من لبنان.


ومن الشخصيات التي استخدمت المطار خلال الأيام القليلة الماضية:


بطريرك الروم الكاثوليك يوسف الاول العبسي عاد من أثينا.
بطريرك السريان الأرثوذكس اغناطيوس افرام الثاني غادر الى باريس.
بطريرك السريان الكاثوليك اغناطيوس يوسف الثالث يونان غادر الى باريس.
وزير الطاقة سيزار أبي خليل عاد من لندن.
وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان عاد من دبي.
النائب سامي الجميّل عاد من جدة.
النائب ياسين جابر عاد من لندن.
النائب آلان عون غادر الى روما.
النائب جوزيف المعلوف عاد من الكويت.
النائب سيبوه قلبقيان عاد من يريفان.
الوزير السابق ابراهيم نجار غادر الى باريس.
الوزير السابق مروان أبو فاضل غادر الى أثينا.
الوزير السابق نقولا صحناوي عاد من روما.
الوزير السابق روجيه ديب غادر الى أثينا.
الوزير السابق وليد الداعوق عاد من تركيا.
الوزير السابق شارل رزق عاد من باريس.


الوزير السابق آلان طابوريان عاد من لندن.
النائب السابق ناصر نصرالله غادر الى أثينا.
النائب السابق غنوة جلول عادت من عمان.
النائب السابق هاغوب قصارجيان غادر الى أرمينيا.
النائب السابق مصطفى علوش غادر الى باريس.
مدير عام المغتربين هيثم جمعة غادر الى عمان.
مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود عاد من عمان.
رئيس حزب الحوار الوطني فؤاد مخزومي عاد من لندن.
وزير الموارد المائية المصري محمد عبد العاطي غادر الى القاهرة.
وزير الداخلية السوداني حامد ميرغني غادر الى دبي.
وزير الدولة القطري عبدالله بن خليفه العطيه غادر الى الدوحة.
الوزير العراقي حسن الجنابي وصل من بغداد.
الوزيرة الفلسطينية عدالة الأسير وصلت من عمان.
كاتب الدولة في تونس للشؤون البيئية شكري بن حسن وصل من القاهرة.
القائم بأعمال السفارة السعودية وليد بخاري غادر الى جدة.
السفير البابوي غابريال كاتشيا عاد من ميلانو.
سفير ماليزيا الجديد في لبنان مهد أزنور بن مهات وصل من عمان.

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