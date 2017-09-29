عناوين الصحف ليوم الجمعة 29 ايلول 2017

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الأخبار: لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس تمرّر قانونين ضد المقاومة

توافق عون ـ بري يُفرج عن السلسلة





الديار: الحريري علم مسبقاً بلقاء باسيل ــ المعلم وعون يحرص على عدم «إحراجه»

«تسوية» السلسلة تثير «عاصفة» في «المستقبل» : الرئاسة الثالثة «عاجزة»

عقوبات أميركية جديدة على حزب الله... و«العسكرية» تحكم بإعدام الأسير

البناء: «القومي» بذكرى «الويمبي»... حشد منظّم وتأكيد هوية بيروت المقاوِمة وقومية المعركة

بغداد تربح معركة المطارات وتتجه لكركوك... وبوتين وأردوغان لوحدة سورية والعراق

تفاهم عون وبرّي: حق المجلس بالتشريع الضرائبي... ودفع السلسلة... ولا تعليق للمادة 87

باسيل للحريري: هل أخذتَ إذن الحكومة لزيارة السعودية؟... والعسكرية: الإعدام للأسير



المستقبل: أحداث عبرا: الإعدام للأسير والمؤبّد لنجليه والسجن لشاكر

جلسة السراي اليوم تنجز الإجراءات القانونية لمعالجة قانونَي السلسلة والضرائب

عون: ليتحمّل الجميع مسؤولياتهم الحريري: المؤشرات إيجابية بعكس ما يُروَّج له



الجمهورية:"8 آذار": حكومة الحريري باقية



النهار: هبوط التسوية بوساطة الحزب بين حليفيه



الأنوار: حكومة الحريري تدفع رواتب ايلول حسب السلسلة ... وتترك التمويل للمستقبل





اللواء: تسوية سياسية - مالية تَخرُج من السراي اليوم.. والرواتب الجديدة خلال أيام

الجميِّل وجعجع عادا بعد لقاء الأمير محمّد بن سلمان: السعودية لن تتخلّى عن لبنان



l'orient le jour: Grille des salaires : un compromis en vue, mais la rue toujours méfiante

the daily star: Cabinet set to devise wage hike solution