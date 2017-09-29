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عناوين الصحف ليوم الجمعة 29 ايلول 2017

29
SEPTEMBER
2017
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 الأخبار: لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس تمرّر قانونين ضد المقاومة

توافق عون ـ بري يُفرج عن السلسلة

 



الديار: الحريري علم مسبقاً بلقاء باسيل ــ المعلم وعون يحرص على عدم «إحراجه»

«تسوية» السلسلة تثير «عاصفة» في «المستقبل» : الرئاسة الثالثة «عاجزة»
عقوبات أميركية جديدة على حزب الله... و«العسكرية» تحكم بإعدام الأسير

 

 

البناء: «القومي» بذكرى «الويمبي»... حشد منظّم وتأكيد هوية بيروت المقاوِمة وقومية المعركة
بغداد تربح معركة المطارات وتتجه لكركوك... وبوتين وأردوغان لوحدة سورية والعراق
تفاهم عون وبرّي: حق المجلس بالتشريع الضرائبي... ودفع السلسلة... ولا تعليق للمادة 87
باسيل للحريري: هل أخذتَ إذن الحكومة لزيارة السعودية؟... والعسكرية: الإعدام للأسير

 


المستقبل: أحداث عبرا: الإعدام للأسير والمؤبّد لنجليه والسجن لشاكر

جلسة السراي اليوم تنجز الإجراءات القانونية لمعالجة قانونَي السلسلة والضرائب
عون: ليتحمّل الجميع مسؤولياتهم الحريري: المؤشرات إيجابية بعكس ما يُروَّج له

 

 


الجمهورية:"8 آذار": حكومة الحريري باقية

 

 


النهار: هبوط التسوية بوساطة الحزب بين حليفيه

 

 


الأنوار: حكومة الحريري تدفع رواتب ايلول حسب السلسلة ... وتترك التمويل للمستقبل

 



اللواء: تسوية سياسية - مالية تَخرُج من السراي اليوم.. والرواتب الجديدة خلال أيام
الجميِّل وجعجع عادا بعد لقاء الأمير محمّد بن سلمان: السعودية لن تتخلّى عن لبنان

 


l'orient le jour: Grille des salaires : un compromis en vue, mais la rue toujours méfiante

 

 

the daily star: Cabinet set to devise wage hike solution

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