عناوين الصحف ليوم الجمعة 29 ايلول 2017

الأخبار: لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس تمرّر قانونين ضد المقاومة
توافق عون ـ بري يُفرج عن السلسلة
الديار: الحريري علم مسبقاً بلقاء باسيل ــ المعلم وعون يحرص على عدم «إحراجه»
«تسوية» السلسلة تثير «عاصفة» في «المستقبل» : الرئاسة الثالثة «عاجزة»
عقوبات أميركية جديدة على حزب الله... و«العسكرية» تحكم بإعدام الأسير
البناء: «القومي» بذكرى «الويمبي»... حشد منظّم وتأكيد هوية بيروت المقاوِمة وقومية المعركة
بغداد تربح معركة المطارات وتتجه لكركوك... وبوتين وأردوغان لوحدة سورية والعراق
تفاهم عون وبرّي: حق المجلس بالتشريع الضرائبي... ودفع السلسلة... ولا تعليق للمادة 87
باسيل للحريري: هل أخذتَ إذن الحكومة لزيارة السعودية؟... والعسكرية: الإعدام للأسير
المستقبل: أحداث عبرا: الإعدام للأسير والمؤبّد لنجليه والسجن لشاكر
جلسة السراي اليوم تنجز الإجراءات القانونية لمعالجة قانونَي السلسلة والضرائب
عون: ليتحمّل الجميع مسؤولياتهم الحريري: المؤشرات إيجابية بعكس ما يُروَّج له
الجمهورية:"8 آذار": حكومة الحريري باقية
النهار: هبوط التسوية بوساطة الحزب بين حليفيه
الأنوار: حكومة الحريري تدفع رواتب ايلول حسب السلسلة ... وتترك التمويل للمستقبل
اللواء: تسوية سياسية - مالية تَخرُج من السراي اليوم.. والرواتب الجديدة خلال أيام
الجميِّل وجعجع عادا بعد لقاء الأمير محمّد بن سلمان: السعودية لن تتخلّى عن لبنان
l'orient le jour: Grille des salaires : un compromis en vue, mais la rue toujours méfiante
the daily star: Cabinet set to devise wage hike solution