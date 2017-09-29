living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الجمعة 29 أيلول 2017

29
SEPTEMBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

كشف مصدر سياسي مطلع أنّ هناك من يستعدّ لرفع الصوت مطالباً بوقف عدد من المناقصات التي حصلت في أيام حكومة الرئيس تمام سلام، لأنّ تلك المناقصات يشوبها الكثير من الخلل وتطرح حولها أسئلة عديدة، لا سيما أنها كانت قد رُفضت من قبل هيئات الرقابة، ولذلك لا بدّ أن يُصار إلى إعادة النظر بها.

 

كواليس

قالت مصادر كردية مطلعة إنّ ارتباكاً يسود صفوف الهياكل الإدارية والقيادية في كردستان العراق في ضوء حجم المواقف السلبية التصعيدية التي ترتّبت على الاستفتاء خلافاً للوعود التي عمّمتها قيادة الإقليم بشخص مسعود البرزاني ونجله، ومفادها أنّ الأمر الواقع سيمرّ دون تعقيدات وأنّ مفاوضات الانفصال ستكون برعاية أميركية مع بغداد بعد الاستفتاء.

 


المستقبل: يقال

إنّ الموافقات من حكومات الدول بدأت ترد إلى وزارة الخارجية على أسماء السفراء الذين كانوا قد عُيِّنوا لديها مؤخراً ومنهم مَن سيلتحق بمنصبه الجديد بداية الشهر المقبل.

 



الجمهورية: أسرار


تفاؤل

خلافاً لكلّ التوقعات فإن أحد المستثمرين اللبنانيين الكبار بدا متفائلاً جداً بإعلان نتائج الإستفتاء في كردستان.


فورة

قالت أوساط مراقبة إن حركةً سياسية قامت بفورة شعبية كبيرة منذ عقد ونيّف تتلاشى تدريجاً وأن المسؤولين فيها مهما حاولوا لملمتها لن يستعيدوا حضورها الشعبي.


مساعدات

أظهرت الإتصالات في شأن إستئناف مساعدات عسكرية قدمتها دولة شقيقة للبنان أنها ما تزال مُجمّدة ولن تتحرّك قبل تغيير الوضع فيه.


صمت

إستغرب البعض الصمت المطبق من قيادات على تصريح أحد المسؤولين الذي أهان فئة إجتماعية مهمّة، ما فسّره البعض عدم الرغبة في خلق خلاف سياسي مع الفريق الذي يمثله.

 


النهار: أسرار الآلهة

ليرجع النازحون

سأل رئيس سابق للحكومة عن سبب عدم توجيه الرئيس السوري نداء الى مواطنيه النازحين الى لبنان للعودة الى بلادهم إذا كان مسيطراً على 85 في المئة من الأرض السورية...


مشروع في الأدراج

لا يزال مشروع دعم الصحافة المكتوبة نائماً في ادراج الأمانة العامة لمجلس الوزراء ولم يدرج على جدول الأعمال من دون توضيح أسباب عدم الأخذ
به إذا كانت من بعبدا أو من وزارة المال.


لم يقرأ القرار

قال مصدر في المجلس الدستوري إن نائباً حالياً ونائباً سابقاً علّقا على قرار المجلس من دون أن يشبعاه درساً لأن المآخذ على تعليقيهما لا تتناسب مع خبرة كل منهما....

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout