أسرار الصحف ليوم الجمعة 29 أيلول 2017

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

كشف مصدر سياسي مطلع أنّ هناك من يستعدّ لرفع الصوت مطالباً بوقف عدد من المناقصات التي حصلت في أيام حكومة الرئيس تمام سلام، لأنّ تلك المناقصات يشوبها الكثير من الخلل وتطرح حولها أسئلة عديدة، لا سيما أنها كانت قد رُفضت من قبل هيئات الرقابة، ولذلك لا بدّ أن يُصار إلى إعادة النظر بها.

كواليس

قالت مصادر كردية مطلعة إنّ ارتباكاً يسود صفوف الهياكل الإدارية والقيادية في كردستان العراق في ضوء حجم المواقف السلبية التصعيدية التي ترتّبت على الاستفتاء خلافاً للوعود التي عمّمتها قيادة الإقليم بشخص مسعود البرزاني ونجله، ومفادها أنّ الأمر الواقع سيمرّ دون تعقيدات وأنّ مفاوضات الانفصال ستكون برعاية أميركية مع بغداد بعد الاستفتاء.



المستقبل: يقال

إنّ الموافقات من حكومات الدول بدأت ترد إلى وزارة الخارجية على أسماء السفراء الذين كانوا قد عُيِّنوا لديها مؤخراً ومنهم مَن سيلتحق بمنصبه الجديد بداية الشهر المقبل.





الجمهورية: أسرار



تفاؤل

خلافاً لكلّ التوقعات فإن أحد المستثمرين اللبنانيين الكبار بدا متفائلاً جداً بإعلان نتائج الإستفتاء في كردستان.



فورة

قالت أوساط مراقبة إن حركةً سياسية قامت بفورة شعبية كبيرة منذ عقد ونيّف تتلاشى تدريجاً وأن المسؤولين فيها مهما حاولوا لملمتها لن يستعيدوا حضورها الشعبي.



مساعدات

أظهرت الإتصالات في شأن إستئناف مساعدات عسكرية قدمتها دولة شقيقة للبنان أنها ما تزال مُجمّدة ولن تتحرّك قبل تغيير الوضع فيه.



صمت

إستغرب البعض الصمت المطبق من قيادات على تصريح أحد المسؤولين الذي أهان فئة إجتماعية مهمّة، ما فسّره البعض عدم الرغبة في خلق خلاف سياسي مع الفريق الذي يمثله.



النهار: أسرار الآلهة

ليرجع النازحون

سأل رئيس سابق للحكومة عن سبب عدم توجيه الرئيس السوري نداء الى مواطنيه النازحين الى لبنان للعودة الى بلادهم إذا كان مسيطراً على 85 في المئة من الأرض السورية...



مشروع في الأدراج

لا يزال مشروع دعم الصحافة المكتوبة نائماً في ادراج الأمانة العامة لمجلس الوزراء ولم يدرج على جدول الأعمال من دون توضيح أسباب عدم الأخذ

به إذا كانت من بعبدا أو من وزارة المال.



لم يقرأ القرار

قال مصدر في المجلس الدستوري إن نائباً حالياً ونائباً سابقاً علّقا على قرار المجلس من دون أن يشبعاه درساً لأن المآخذ على تعليقيهما لا تتناسب مع خبرة كل منهما....