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الوزير جبران باسيل ل "كلام الناس":نحن حريصون على الحفاظ على علاقات لبنان الداخلية والمتوازية مع الخارج"

29
SEPTEMBER
2017
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الوزير جبران باسيل ل "كلام الناس":
- العلاقة السياسية الخاصة بين التيار و سوريا لا نخجل بها ولكن اذا اراد وزير ينتمي الى التيار الذهاب فهذا يحتاج لموافقة الحكومة
- احترمنا الاصول والتزمنا عدم الذهاب الى سوريا يوم اتت الدعوة الى المؤتمر وذهب من ذهب من الوزراء بصفتهم الشخصية
- في الامم المتحدة التقيت مع 18 وزير خارجية واللقاء مع الوزير المعّلم اتى ضمن هذا السياق
- الوزير المعلم هو الممثل الشرعي للدولة السورية وتحدّث من على المنبر العالمي ومن الطبيعي ان نتواصل معه
- لست بحاجة لاذن من الحكومة للقاء احد في الامم المتحدة لانها ارض اممية
- لا اريد ان يتعرض احد لرئاسة الحكومة لكن لا اقبل ابدا ان تمس صلاحياتي التي امارسها دائما وفق الاصول
- ما سمعناه في موضوع لقائي بالمعلم ليس الا من باب "التفحيش" ولماذا لم نسمع صوتهم عندنا زار وزراء آخرون سوريا؟
- لا اقبل ان يصادر احد صلاحياتي كوزير
- اذا كان احد يعتقد انه سيتعاطى معنا كأهل ذمة اي ان يهاجمنا ولا يجرؤ على التعرض لغيرنا فهذا لن يتم
- النزوح السوري ازمة كبيرة في لبنان والحوادث الامنية التي تحصل تشير الى ارتباط ملف الجرائم بلبنان بموضوع النزوح
- الاف الجرائم ترتكب اليوم ومنها مرتبط بمسألة النازحين السوريين في لبنان
- النزوح السوري ازمة كبيرة في لبنان والحوادث الامنية التي تحصل تشير الى ارتباط ملف الجرائم بلبنان بموضوع النزوح
- اميركا واوروبا طردت النازحين ونحن لم نفعل
- نحن نتحدث عن تطبيق القوانين الدولية في موضوع النازحين
- انا لم ارد على الوزير المشنوق في موضوع لقاء المعلم وقصة الصوت التفضيلي نتفهمها حتى لو دفعت البعض الى المزايدة حتى على رئيس الحكومة
- انا حريص على لبنان قبل سوريا. واريد رضا الشعب اللبناني قبل اي شعب آخر
- عندما نتحدث عن النأي بالنفس فحن نعني ذلك
- نحن حريصون على الحفاظ على علاقات لبنان الداخلية والمتوازية مع الخارج
- النزوح السوري ازمة كبيرة في لبنان والحوادث الامنية التي تحصل تشير الى ارتباط ملف الجرائم بلبنان بموضوع النزوح
- الا يستغرب البعض زيارة الوزراء الى عواصم عربية في محور آخر؟
- اين المعارضة السورية من المجتمع الدولي؟ لا احد يعترف بها والدليل ان الوزير المعلّم هو الممثل الشرعي لسوريا في الامم المتحدة
- نحن مع الحياد الحقيقي ولا نريد ان نكون في اي من المواقع المحورية
- هل يحق لي القول : "ممنوع ان يلتقي رئيس الحكومة مع هذا الفريق لانه يجرح مشاعر البعض...
- لم يفتح أحد الموضوع السوري في الحكومة اليوم
- تم الاتفاق على مواضيع السلسلة والضرائب في الحكومة دون اي اشكال
- لن نتأثر بأي حملة تشنّ على الحكومة او رئيسها
- المواقف المنددّة للقائي مع المعلّم غير مبررّة لانه من حقّي كوزير اللقاء مع من أشاء
- لا يمكننا الابقاء على سياسة الانتظار التي يعتمدها الفريق الآخر
- تم الاتفاق على مواضيع السلسلة والضرائب في الحكومة دون اي اشكال
- تفاهمنا مع الرئيس الحريري قائم ومتمسكون به واذا كان الامر غير ذلك فليتصرف على هذا الاساس
- عودة النازحين السوريين الى سوريا جزئين: منها بحاجة للتنسيق مع السوري ومنها ليست بحاجة لاي تنسيق
- في مكان ما علينا الحوار مع السوريين في موضوع النازحين
- نريد معرفة حقيقة الموقف السوري تجاه النازحين السوريين في لبنان
- نقل المعلّم موقف "عاتب" عليّ بسبب كلامي على النازحين
- سألت الوزير المعلّم عن حقيقة موقفهم من ملف النازحين فاجاب بانه مع عودتهم
- سمعت بالامس ان عدد الولادات السنوية في سوريا ناهز الـ 70 ألف وهم عديمو الجنسية
- نقول بكل بساطة فلنسجّل الولادات السورية في لبنان كي نعرف من يولد ومتى وكي نحرص على عودتهم في يوم من الايام
- هناك من يذهب من قبل المشنوق ومن وزارته للتنسيق مع السوريين ولا يزعجهم الامر (اللواء ابراهيم)
- ابلغت الحريري اننا لن نقبل التفرج بعد اليوم على موضوع النزوح
- اذا كان المشنوق ممتعضا من التنسيق مع الحكومة السورية فليمنع اللواء عباس ابراهيم من القيام بذلك
- صارحت الحريري باننا سنخرج عن موضوع الاتفاق بيننا في ما خصّ ملف النازحين وموقفنا منه
- لا نريد احراج شريكنا في الحكومة في الموقف من النزوح السوري
- على الحكومة ان تتحمل مسؤولية قراراتها
- اتفقنا مع ماكرون حول موضوع النازحين وشرحنا له كيفية تعاطينا في الملف
- النازحون انواع : اقتصاديين وامنيين وسياسيين واكثرية الفئة الاولى تذهب وتعود من لبنان والى سوريا
- الامم المتحدة تتحدث عن "دمج" النازح في لبنان فكيف سيعود الى سوريا؟
- دعوة النازح الى العودة الى بلده ليست عنصرية
- النازحون اليوم ورقة سياسية، كفّوا عن استخدامها
- لماذا لا يعود النازح السوري الى المكان الذي اتى منه اذا اصبح الوضع آمناً ؟
- رجّعنا النازحين بعلم النظام السوري الى عسّال الورد ودير الزور وغيرها من المناطق
- بعض النازحين عادوا الى مناطق تابعة للنظام وهم من المعارضة
- النازحون يضاربون على العامل اللبناني في كل المجالات
- طلبت من الرئيس الحريري ان يتابع ملف النازحين ونحن مصرّون على متابعة الملف
- لا حسابات لدي من أجل الصوت التفضيلي في الداخل اللبناني ولكن البعض يسعى اليه في سوريا
- لن نختلف مع سعد الحريري ولا نحرجه بل من يحرجه هو من يرفع السقوف سعيا للأصوات التفضيلية
- لا خلاف مع الرئيس سعد الحريري ونحن في تفاهم شراكة معه واوفياء لعلاقتنا بحزب الله
- التفاهم المسيحي القائم نحن متمسكون به وهذا لا يعني اننا سنصبح قوات لبنانية ولا هم سيصبحون تيار وطني حر
- هناك مصلحة للجميع في لبنان بتعميم جوّ التوافق في الداخل
- هناك محاولة لاستنهاض قوى سياسية معيّنة من اجل ضرب التحالفات القائمة ولكنا لن تجدي نفعاً
- انا مع السنيّ في لبنان ضدّ أي اجنبي وكذلك مع الشيعي اللبناني ضدّ أي اجنبي
- لا مصلحة للبنان بما يجري في سوريا
- نحن لم نقطع العلاقات مع سوريا ولن نفعل
- ضمانة بقاء المسيحيين في الشرق، غير الاحتضان في المنطقة قائمة على تصرفّهم في مجتمعاتهم
- يجب على المسحيين في الشرق المحافظة على قوتّهم وخصوصيتهم
- لم نفتح في التيار مسألة التحقيق في احداث عرسال .. وطوينا صفحة ما حصل ولكن نرفض من أحد ان يحملنا المسؤولية
- نعم هناك عناصر جرمية مباشرة في ملف عرسال ادت الى النتائج السيئة ويجب التحقيق بها ؟
- انا لا ارى اي اشكال مع الرئيس الحريري او الرئيس بري
- اذا اقريّنا السلسلة والضرائب والموازنة
- للمنتقدين في موضوع زيارة باريس للعماد عون : 15 عاماً تعذبّت عائلة العماد عون في باريس لم يرها أحد؟
- الرئيس الفرنسي اصرّ على حضور العائلة بأسرها الى فرنسا في احتفالية خاصّة لها رمزية كبيرة
- انجازات كبيرة صنعناها في لبنان إن كنت تريد ان تراها او لا
- تحسين البلد يصبّ في مصلحة الجميع وليس واحد
- من خلال الاصلاحات الانتخابية نحاول تحسين التمثيل الانتخابي وتحرير الناخب من القيود
- حققنا التوازن اليوم من خلال الحكومة كما حققنا الوحدة الوطنية
- هذا العهد يحقق سيادة البلد وعمله الحرّ وآخر ذلك تجلّى بمعركة فجر الجرود وتحرير ارض لبنان
- نحن رسمنا بالدم الحدود في الوطن
- المستقبل الواعد هو ان نذهب باتجاه اقتصاد جيّد وفرص عمل وحماية للزراعة والصناعة والتصديرنحقق بذلك انجازاً كبيراً للبنان
- نريد موازنة مهما كان الثمن ونريد قطع حساب
- اتفقنا في الحكومة اليوم على الموازنة ومن ثم على قطع الحساب وهذا ضمن حليّن او ضمن تعديل دستوري او ضمن مادة قانونية في الموازنة
- اهم ما تحقق هو فتح الطريق للانتظام المالي عبر موازنة ٢٠١٨
- هناك من يريد تخريب البلد مهما فعلن
- للمنتقدين في موضوع زيارة باريس للعماد عون : 15 عاماً تعذبّت عائلة العماد عون في باريس لم يرها أحد؟
- الرئيس الفرنسي اصرّ على حضور العائلة بأسرها الى فرنسا في احتفالية خاصّة لها رمزية كبيرة
- انجازات كبيرة صنعناها في لبنان إن كنت تريد ان تراها او لا
- تحسين البلد يصبّ في مصلحة الجميع وليس فريق واحد
- من خلال الاصلاحات الانتخابية نحاول تحسين التمثيل الانتخابي وتحرير الناخب من القيود
- حققنا التوازن اليوم من خلال الحكومة كما حققنا الوحدة الوطنية
- هذا العهد يحقق سيادة البلد وعمله الحرّ وآخر ذلك تجلّى بمعركة فجر الجرود وتحرير ارض لبنان
- نحن رسمنا بالدم الحدود في الوطن
- المستقبل الواعد هو ان نذهب باتجاه اقتصاد جيّد وفرص عمل وحماية للزراعة والصناعة والتصدير
- لدينا عتب على القوات في موضوع الانتخابات وكأنما البعض يسعى لفرض امور كان يمكن درسها اكثر للتفاهم حولها
- عتبنا كبير جدا على القوات بطريقة العمل في الحكومة والبعض ترك وزارته ويعمل بوزارات غيره
- اذا تصالح القوات والمردة بسببي فهذا من اكثر الامور التي تسعدني
- نحن حريصون على تمثيل الجميع وعلى ان يأخذ الكل حقّه في الدولة
- عنّا عتب كبير على القوّات في طريقة التعاطي معنا في ملفات عديدة منها الكهرباء
- يجب عدم المسّ بالتفاهم الوجودي حفاظاً على حريّتنا وحقوقنا
- أكتر شي بكون عملتو منيح اذا كنت القوات عند المردة لانو هونيك في اشيا لازم تنحلّ
- مؤتمر الطاقات الاغترابية بات محطة سنوية لاجتذاب اللبنانيين للاستثمار في لبنان
- ما نقوم به في مؤتمرات الاغتراب هو بادرة فريدة من نوعها وتجرى للمرة الاولى
- طلبنا من مصرف لبنان اجراء خاص لتخفيز اللبنانيين في الاغتراب على العودة واستجاب المصرف
- مصرف لبنان سوف يقدّم العديد من الحوافز للمغتربين للاستدانة على فترة طويلة في لبنان بفائدة لا تتعدّى 4 %
- علينا خلق الاستقرار للمغترب وعلينا ان نفصل بين اطماعنا السياسية مصلحة البلد
- اذا تصالح القوات والمردة بسببي فهذا من اكثر الامور التي تسعدني
- نحن حريصون على تمثيل الجميع وعلى ان يأخذ الكل حقّه في الدولة
- عنّا عتب كبير على القوّات في طريقة التعاطي معنا في ملفات عديدة منها الكهرباء
- يجب عدم المسّ بالتفاهم الوجودي حفاظاً على حريّتنا وحقوقنا
- أكتر شي بكون عملتو منيح اذا كنت دفشت القوات عند المردة لانو هونيك في اشيا لازم تنحلّ
- مؤتمر الطاقات الاغترابية بات محطة سنوية لاجتذاب اللبنانيين للاستثمار في لبنان
- ما نقوم به في مؤتمرات الاغتراب هو بادرة فريدة من نوعها وتجرى للمرة الاولى
- طلبنا من مصرف لبنان اجراء خاص لتخفيز اللبنانيين في الاغتراب على العودة واستجاب المصرف
- مصرف لبنان سوف يقدّم العديد من الحوافز للمغتربين للاستدانة على فترة طويلة في لبنان بفائدة لا تتعدّى 4 %
- علينا خلق الاستقرار للمغترب وعلينا ان نفصل بين اطماعنا السياسية مصلحة البلد
- مؤتمرات الاغتراب مهمة جداً للبنان ولتحفيز اللبناني على الاستثمار في لبنان
-واجبنا السياسي تنظيم الانتخابات وكل ما هو مطلوب منا في هذا السياق فعلناه
-الناس تعلم ما نحن فاعلون في التيار ونحن نخوض انتخابات سياسية ومنطقية
- ما قمنا به في الولايات المتحدة وفي الامم المتحدة هو مصلحة لبنان

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