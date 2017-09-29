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الوزير جبران باسيل ل "كلام الناس":

- العلاقة السياسية الخاصة بين التيار و سوريا لا نخجل بها ولكن اذا اراد وزير ينتمي الى التيار الذهاب فهذا يحتاج لموافقة الحكومة

- احترمنا الاصول والتزمنا عدم الذهاب الى سوريا يوم اتت الدعوة الى المؤتمر وذهب من ذهب من الوزراء بصفتهم الشخصية

- في الامم المتحدة التقيت مع 18 وزير خارجية واللقاء مع الوزير المعّلم اتى ضمن هذا السياق

- الوزير المعلم هو الممثل الشرعي للدولة السورية وتحدّث من على المنبر العالمي ومن الطبيعي ان نتواصل معه

- لست بحاجة لاذن من الحكومة للقاء احد في الامم المتحدة لانها ارض اممية

- لا اريد ان يتعرض احد لرئاسة الحكومة لكن لا اقبل ابدا ان تمس صلاحياتي التي امارسها دائما وفق الاصول

- ما سمعناه في موضوع لقائي بالمعلم ليس الا من باب "التفحيش" ولماذا لم نسمع صوتهم عندنا زار وزراء آخرون سوريا؟

- لا اقبل ان يصادر احد صلاحياتي كوزير

- اذا كان احد يعتقد انه سيتعاطى معنا كأهل ذمة اي ان يهاجمنا ولا يجرؤ على التعرض لغيرنا فهذا لن يتم

- النزوح السوري ازمة كبيرة في لبنان والحوادث الامنية التي تحصل تشير الى ارتباط ملف الجرائم بلبنان بموضوع النزوح

- الاف الجرائم ترتكب اليوم ومنها مرتبط بمسألة النازحين السوريين في لبنان

- النزوح السوري ازمة كبيرة في لبنان والحوادث الامنية التي تحصل تشير الى ارتباط ملف الجرائم بلبنان بموضوع النزوح

- اميركا واوروبا طردت النازحين ونحن لم نفعل

- نحن نتحدث عن تطبيق القوانين الدولية في موضوع النازحين

- انا لم ارد على الوزير المشنوق في موضوع لقاء المعلم وقصة الصوت التفضيلي نتفهمها حتى لو دفعت البعض الى المزايدة حتى على رئيس الحكومة

- انا حريص على لبنان قبل سوريا. واريد رضا الشعب اللبناني قبل اي شعب آخر

- عندما نتحدث عن النأي بالنفس فحن نعني ذلك

- نحن حريصون على الحفاظ على علاقات لبنان الداخلية والمتوازية مع الخارج

- النزوح السوري ازمة كبيرة في لبنان والحوادث الامنية التي تحصل تشير الى ارتباط ملف الجرائم بلبنان بموضوع النزوح

- الا يستغرب البعض زيارة الوزراء الى عواصم عربية في محور آخر؟

- اين المعارضة السورية من المجتمع الدولي؟ لا احد يعترف بها والدليل ان الوزير المعلّم هو الممثل الشرعي لسوريا في الامم المتحدة

- نحن مع الحياد الحقيقي ولا نريد ان نكون في اي من المواقع المحورية

- هل يحق لي القول : "ممنوع ان يلتقي رئيس الحكومة مع هذا الفريق لانه يجرح مشاعر البعض...

- لم يفتح أحد الموضوع السوري في الحكومة اليوم

- تم الاتفاق على مواضيع السلسلة والضرائب في الحكومة دون اي اشكال

- لن نتأثر بأي حملة تشنّ على الحكومة او رئيسها

- المواقف المنددّة للقائي مع المعلّم غير مبررّة لانه من حقّي كوزير اللقاء مع من أشاء

- لا يمكننا الابقاء على سياسة الانتظار التي يعتمدها الفريق الآخر

- تم الاتفاق على مواضيع السلسلة والضرائب في الحكومة دون اي اشكال

- تفاهمنا مع الرئيس الحريري قائم ومتمسكون به واذا كان الامر غير ذلك فليتصرف على هذا الاساس

- عودة النازحين السوريين الى سوريا جزئين: منها بحاجة للتنسيق مع السوري ومنها ليست بحاجة لاي تنسيق

- في مكان ما علينا الحوار مع السوريين في موضوع النازحين

- نريد معرفة حقيقة الموقف السوري تجاه النازحين السوريين في لبنان

- نقل المعلّم موقف "عاتب" عليّ بسبب كلامي على النازحين

- سألت الوزير المعلّم عن حقيقة موقفهم من ملف النازحين فاجاب بانه مع عودتهم

- سمعت بالامس ان عدد الولادات السنوية في سوريا ناهز الـ 70 ألف وهم عديمو الجنسية

- نقول بكل بساطة فلنسجّل الولادات السورية في لبنان كي نعرف من يولد ومتى وكي نحرص على عودتهم في يوم من الايام

- هناك من يذهب من قبل المشنوق ومن وزارته للتنسيق مع السوريين ولا يزعجهم الامر (اللواء ابراهيم)

- ابلغت الحريري اننا لن نقبل التفرج بعد اليوم على موضوع النزوح

- اذا كان المشنوق ممتعضا من التنسيق مع الحكومة السورية فليمنع اللواء عباس ابراهيم من القيام بذلك

- صارحت الحريري باننا سنخرج عن موضوع الاتفاق بيننا في ما خصّ ملف النازحين وموقفنا منه

- لا نريد احراج شريكنا في الحكومة في الموقف من النزوح السوري

- على الحكومة ان تتحمل مسؤولية قراراتها

- اتفقنا مع ماكرون حول موضوع النازحين وشرحنا له كيفية تعاطينا في الملف

- النازحون انواع : اقتصاديين وامنيين وسياسيين واكثرية الفئة الاولى تذهب وتعود من لبنان والى سوريا

- الامم المتحدة تتحدث عن "دمج" النازح في لبنان فكيف سيعود الى سوريا؟

- دعوة النازح الى العودة الى بلده ليست عنصرية

- النازحون اليوم ورقة سياسية، كفّوا عن استخدامها

- لماذا لا يعود النازح السوري الى المكان الذي اتى منه اذا اصبح الوضع آمناً ؟

- رجّعنا النازحين بعلم النظام السوري الى عسّال الورد ودير الزور وغيرها من المناطق

- بعض النازحين عادوا الى مناطق تابعة للنظام وهم من المعارضة

- النازحون يضاربون على العامل اللبناني في كل المجالات

- طلبت من الرئيس الحريري ان يتابع ملف النازحين ونحن مصرّون على متابعة الملف

- لا حسابات لدي من أجل الصوت التفضيلي في الداخل اللبناني ولكن البعض يسعى اليه في سوريا

- لن نختلف مع سعد الحريري ولا نحرجه بل من يحرجه هو من يرفع السقوف سعيا للأصوات التفضيلية

- لا خلاف مع الرئيس سعد الحريري ونحن في تفاهم شراكة معه واوفياء لعلاقتنا بحزب الله

- التفاهم المسيحي القائم نحن متمسكون به وهذا لا يعني اننا سنصبح قوات لبنانية ولا هم سيصبحون تيار وطني حر

- هناك مصلحة للجميع في لبنان بتعميم جوّ التوافق في الداخل

- هناك محاولة لاستنهاض قوى سياسية معيّنة من اجل ضرب التحالفات القائمة ولكنا لن تجدي نفعاً

- انا مع السنيّ في لبنان ضدّ أي اجنبي وكذلك مع الشيعي اللبناني ضدّ أي اجنبي

- لا مصلحة للبنان بما يجري في سوريا

- نحن لم نقطع العلاقات مع سوريا ولن نفعل

- ضمانة بقاء المسيحيين في الشرق، غير الاحتضان في المنطقة قائمة على تصرفّهم في مجتمعاتهم

- يجب على المسحيين في الشرق المحافظة على قوتّهم وخصوصيتهم

- لم نفتح في التيار مسألة التحقيق في احداث عرسال .. وطوينا صفحة ما حصل ولكن نرفض من أحد ان يحملنا المسؤولية

- نعم هناك عناصر جرمية مباشرة في ملف عرسال ادت الى النتائج السيئة ويجب التحقيق بها ؟

- انا لا ارى اي اشكال مع الرئيس الحريري او الرئيس بري

- اذا اقريّنا السلسلة والضرائب والموازنة

- للمنتقدين في موضوع زيارة باريس للعماد عون : 15 عاماً تعذبّت عائلة العماد عون في باريس لم يرها أحد؟

- الرئيس الفرنسي اصرّ على حضور العائلة بأسرها الى فرنسا في احتفالية خاصّة لها رمزية كبيرة

- انجازات كبيرة صنعناها في لبنان إن كنت تريد ان تراها او لا

- تحسين البلد يصبّ في مصلحة الجميع وليس واحد

- من خلال الاصلاحات الانتخابية نحاول تحسين التمثيل الانتخابي وتحرير الناخب من القيود

- حققنا التوازن اليوم من خلال الحكومة كما حققنا الوحدة الوطنية

- هذا العهد يحقق سيادة البلد وعمله الحرّ وآخر ذلك تجلّى بمعركة فجر الجرود وتحرير ارض لبنان

- نحن رسمنا بالدم الحدود في الوطن

- المستقبل الواعد هو ان نذهب باتجاه اقتصاد جيّد وفرص عمل وحماية للزراعة والصناعة والتصديرنحقق بذلك انجازاً كبيراً للبنان

- نريد موازنة مهما كان الثمن ونريد قطع حساب

- اتفقنا في الحكومة اليوم على الموازنة ومن ثم على قطع الحساب وهذا ضمن حليّن او ضمن تعديل دستوري او ضمن مادة قانونية في الموازنة

- اهم ما تحقق هو فتح الطريق للانتظام المالي عبر موازنة ٢٠١٨

- هناك من يريد تخريب البلد مهما فعلن

- للمنتقدين في موضوع زيارة باريس للعماد عون : 15 عاماً تعذبّت عائلة العماد عون في باريس لم يرها أحد؟

- الرئيس الفرنسي اصرّ على حضور العائلة بأسرها الى فرنسا في احتفالية خاصّة لها رمزية كبيرة

- انجازات كبيرة صنعناها في لبنان إن كنت تريد ان تراها او لا

- تحسين البلد يصبّ في مصلحة الجميع وليس فريق واحد

- من خلال الاصلاحات الانتخابية نحاول تحسين التمثيل الانتخابي وتحرير الناخب من القيود

- حققنا التوازن اليوم من خلال الحكومة كما حققنا الوحدة الوطنية

- هذا العهد يحقق سيادة البلد وعمله الحرّ وآخر ذلك تجلّى بمعركة فجر الجرود وتحرير ارض لبنان

- نحن رسمنا بالدم الحدود في الوطن

- المستقبل الواعد هو ان نذهب باتجاه اقتصاد جيّد وفرص عمل وحماية للزراعة والصناعة والتصدير

- لدينا عتب على القوات في موضوع الانتخابات وكأنما البعض يسعى لفرض امور كان يمكن درسها اكثر للتفاهم حولها

- عتبنا كبير جدا على القوات بطريقة العمل في الحكومة والبعض ترك وزارته ويعمل بوزارات غيره

- اذا تصالح القوات والمردة بسببي فهذا من اكثر الامور التي تسعدني

- نحن حريصون على تمثيل الجميع وعلى ان يأخذ الكل حقّه في الدولة

- عنّا عتب كبير على القوّات في طريقة التعاطي معنا في ملفات عديدة منها الكهرباء

- يجب عدم المسّ بالتفاهم الوجودي حفاظاً على حريّتنا وحقوقنا

- أكتر شي بكون عملتو منيح اذا كنت القوات عند المردة لانو هونيك في اشيا لازم تنحلّ

- مؤتمر الطاقات الاغترابية بات محطة سنوية لاجتذاب اللبنانيين للاستثمار في لبنان

- ما نقوم به في مؤتمرات الاغتراب هو بادرة فريدة من نوعها وتجرى للمرة الاولى

- طلبنا من مصرف لبنان اجراء خاص لتخفيز اللبنانيين في الاغتراب على العودة واستجاب المصرف

- مصرف لبنان سوف يقدّم العديد من الحوافز للمغتربين للاستدانة على فترة طويلة في لبنان بفائدة لا تتعدّى 4 %

- علينا خلق الاستقرار للمغترب وعلينا ان نفصل بين اطماعنا السياسية مصلحة البلد

- اذا تصالح القوات والمردة بسببي فهذا من اكثر الامور التي تسعدني

- نحن حريصون على تمثيل الجميع وعلى ان يأخذ الكل حقّه في الدولة

- عنّا عتب كبير على القوّات في طريقة التعاطي معنا في ملفات عديدة منها الكهرباء

- يجب عدم المسّ بالتفاهم الوجودي حفاظاً على حريّتنا وحقوقنا

- أكتر شي بكون عملتو منيح اذا كنت دفشت القوات عند المردة لانو هونيك في اشيا لازم تنحلّ

- مؤتمر الطاقات الاغترابية بات محطة سنوية لاجتذاب اللبنانيين للاستثمار في لبنان

- ما نقوم به في مؤتمرات الاغتراب هو بادرة فريدة من نوعها وتجرى للمرة الاولى

- طلبنا من مصرف لبنان اجراء خاص لتخفيز اللبنانيين في الاغتراب على العودة واستجاب المصرف

- مصرف لبنان سوف يقدّم العديد من الحوافز للمغتربين للاستدانة على فترة طويلة في لبنان بفائدة لا تتعدّى 4 %

- علينا خلق الاستقرار للمغترب وعلينا ان نفصل بين اطماعنا السياسية مصلحة البلد

- مؤتمرات الاغتراب مهمة جداً للبنان ولتحفيز اللبناني على الاستثمار في لبنان

-واجبنا السياسي تنظيم الانتخابات وكل ما هو مطلوب منا في هذا السياق فعلناه

-الناس تعلم ما نحن فاعلون في التيار ونحن نخوض انتخابات سياسية ومنطقية

- ما قمنا به في الولايات المتحدة وفي الامم المتحدة هو مصلحة لبنان