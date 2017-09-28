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* مقدمة نشرة اخبار ال "او تي في"

كل ما يحصل، من بيروت إلى صيدا، أو من العاصمة شمالا أو من صيدا جنوبا ... مجرد تفاصيل. السلسلة وتحركاتها المحركة... الموازنة وتعقيداتها المزمنة... المحاسبة المالية وفجواتها الموروثة... كلها مهمة... لكن الأساس اليوم، في مكان آخر... المعركة الوطنية الكبرى اليوم، عنوانها عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، آمنين مكرمين...

هي المعركة الأولى، والأولى، الجبهة الأكبر والأخطر... لأن خرائط المنطقة بدأت ترتسم... من أربيل إلى عدن... ومن أم القصر إلى قصور الأمم... وقصور شعوبنا ومجتمعاتنا... خريطة المنطقة ترسم، بالحديد والنار... بحدود الدم وضفاف خطوط الغاز... لكنها ترسم أيضا بالحركات الديمغرافية الكبرى، بنقل الجماعات، وبالترانسفير المكتوم والمقنع...

معركة لبنان الكبرى اليوم، هي بين من يريد عودة النازحين الآن وفورا وفي ظل ضمانات أمنية وإنسانية كافية ووافية... وبين من لا يريد أي عودة لأي نازح مهما كانت الضمانات وبأي ذريعة كانت وأيا كان الثمن على لبنان... المعركة هي بين من يؤمن بأن استقرار لبنان وسيادته، شرطان للحل في سوريا... وبين من يتوهم بأن سقوط لبنان وتشليعه عاملان مساعدان لفرض التسوية في سوريا... وللتعمية على هذه المعركة، سمعنا ونسمع وسنسمع أكثر، مطولات عن مشاكل داخلية وسلاسل مالية وأجنبية وتحريكات نقابية وعمالاتية... لكن المرصاد سيظل على الجبهة الأساسية: العودة الآن وفورا... وإلا لا لبنان غدا ولا بعده...

وفي النهاية سينتصر لبنان... تماما كما انتصر على كل الإرهابيين... آخرهم أحمد الأسير اليوم... نسمع حكمه، ثم نسمعه للمرة الأولى بالصوت والصورة على شاشة الأوتي في...



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* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"

خطفت جلسة محاكمة الأسير الاضواء من امام جلسة مجلس الوزراء على أهميتها. فقد حكمت المحكمة العسكرية على الشيخ أحمد الأسير بالاعدام وايضا على شقيقه أمجد غيابيا. وتضمن حكم القضاء العسكري السجن المؤبد لنجلي الاسير محمد وعمر والسجن لخمسة عشر عاما مع الأشغال الشاقة لفضل شاكر. وحكمت المحكمة ايضا على عدد آخر من الموقوفين في ملف أحداث عبرا التي حصلت في العام 2013 والتي ذهب ضحيتها ثمانية عشر جنديا شهداء. وفور صدور الحكم نزلت زوجة الاسير مع عدد من النسوة الى ساحة النجمة في صيدا اعتراضا. وسجلت في صيدا حركة سير خفيفة وسط تدابير اتخذها الجيش والقوى الامنية.

وعلى المستوى القضائي دائما سأل تلفزيون لبنان وزير العدل السابق شكيب قرطباوي عما إذا كان الحكم الصادر سينفذ فأجاب: ان وكلاء الدفاع بإمكانهم تمييز الحكم وإذا فعلوا فإن محكمة التمييز ستدرس الأمر وإذا وجدت في الحكم أي شائبة تتعارض مع أي مواد في قانون العقوبات فإنها تنقض الحكم وتعيد المحاكمة من جديد.

وفي شأن آخر نتيجتان لجلسة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري:

- الأولى إقرار دفع رواتب الموظفين هذا الشهر على اساس السلسلة.

- أما الثانية فعقد جلسة غدا في السراي الحكومي لقوننة مشاريع الإيرادات لتمويل السلسلة.

وقد رافق الجلسة اعتصام نقابي عند مفترق القصر الجمهوري وعمالي عند أوتوستراد نهر الموت ولاحقا أعلنت هيئة التنسيق النقابية أن الإضراب سيستمر غدا في المدارس والإدارات الرسمية الى حين الإعلان عن نتيجة جلسة مجلس الوزراء. وكان مجلس الوزراء قد انعقد برئاسة رئيس الجمهورية في أجواء من التعاون والتفاهم على الإيرادات وعلى قوننتها في مشاريع.



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* مقدمة نشرة أخبار ال "ان بي ان"

"سالكة وآمنة" هكذا يمكن توصيف مسار ملف سلسلة الرتب والرواتب والضرائب في الجلسة الثالثة لمجلس الوزراء و"لأنو الثالثة كانت ثابتة" طمأن وزير المال علي حسن خليل الموظفين في القطاع العام والاساتذة الى انهم سيقبضون رواتبهم الجديدة على اساس القانون النافذ.

الايجابية طبعت جلسة بعبدا التي ترتبط باخرى لاخراج الحل من السراي غدا، اما اسس هذا الحل فقضت وفق المعلومات باعداد مشروع قانون واحالته الى المجلس النيابي بصيغة جديدة تاخذ بالتعديلات على المادتين 7و11 برأي المجلس الدستوري المحتار في امره، اما المضمون فيكون دستوريا يقرره المجلس النيابي وفق مواد الدستور والتي هي من صلاحيات المؤسسة التشريعية الام.

وبالنسبة لقطع الحساب قدم رئيس الجمهورية ميشال عون تسهيلات كثيرة قضت بتحصين الموازنة من دون اثقالها بقطع الحساب، من دون تعليق المادة 87 استنادا للظروف الاستثنائية على ان يعمل بقطع الحساب ضمن مدة معينة ويكون عون قد حمى هذا المخرج بوعده بتحمل المسؤولية الدستورية.

ما تحقق انتصار للبلد للناس لاهل الدولة ولمن وقف الى جانب الحق حتى النهاية وان كان المضربون رفضوا ان يصدقوا قبل ما يصير فول السلسلة بالمكيول فواصلوا اضرابهم الى ما بعد جلسة السرايا ليبنى على الشيء مقتضاه.

واليوم سجل اتصال بين بعبدا والمصيلح اثر عودة الرئيس عون من فرنسا حيث هنأه الرئيس بري بالسلامة واشاد بمواقفه خلال الزيارة.

قضائيا، اصدرت المحكمة العسكرية قرارها في قضية الارهابي احمد الاسير وحكمت عليه بالاعدام، فيما كان مصير فضل شاكر 15 من السجن والاشغال الشاقة.



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* مقدمة نشرة اخبار "المنار"

باسم اللبنانيين ودماء العسكريين الذين استشهدوا غيلة في عبرا برصاص ارهابيي الاسير، وباسم ايتامهم ودموع امهاتهم، كان حكم المحكمة العسكرية بالاعدام على الارهابي احمد الاسير وجماعة من مرتزقته، والسجن بما يفوق العشر سنوات وصولا الى المؤبد لآخرين. وهم الذين روعوا الآمنين لسنوات واثاروا النعرات، وحرضوا على المؤسسة العسكرية بل كل المؤسسات..

صدر الحكم متجاوزا سنتين ونيفا من الضغط السياسي والتحريضي، فكان الحكم باسم الشعب والادلة الموثقة بالصوت والصورة لجماعة قتلت وروعت وكادت ان تجر البلد الى الفتن والويلات، عن سابق اصرار وتصميم.. لن تبرد دماء الشهداء من عبرا الى عرسال قبل اكتمال القصاص، فالقاتل واحد وان تعددت الاسماء، وبمنطق العدالة فان اهالي الشهداء العسكريين في عبرا ينتظرون اهالي الشهداء العسكريين في عرسال ليكون الوقوف عند قبور ابنائهم بمنطق الوفاء والاحترام لتلك الدماء، ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب..

سياسيا اخترقت الحكومة لب الازمة المتفرعة عن قانوني السلسلة والضرائب، فضربت الاحكام بالممكن من خيارات، مطعمة بشعور بالمسؤولية وخطورة ما آلت اليه القضية، ليكون الجواب غدا مع جلسة حكومية في السراي على ما وعد الوزراء، الذين طمأنوا الموظفين فرادى وجماعات ان رواتبهم ستقبض هذا الشهر وفق جداول قانون السلسلة الجديد..

والجدير بالتقدير اليوم كان مواقف رئيس الجمهورية من نيويورك الى باريس، التي استدعت اتصال تهنئة من الرئيس نبيه بري، وتقدير كتلة الوفاء للمقاومة التي حيت مواقفه الوطنية والمسؤولة.. الكتلة توقفت عند جدال السلسلة والقوانين وغيرها من الملفات الخلافية، داعية الجميع للاحتكام الى وثيقة الوفاق والوطني والدستور، الذي من شأنه ان يضع النقاط على الحروف..



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* مقدمة نشرة أخبار "المستقبل"

مبروك للقطاع العام. بعد ايام سيقبض موظفو القطاع العام رواتبهم على اساس سلسلة الرتب والرواتب، بعد أعوام من الانتظار، وأربع جلسات متتالية عقدها مجلس الوزراء في أسبوع واحد، ستكون الأخيرة من بينها غدا صباحا، لتطوي صفحة أزمة اجتماعية كبيرة على يد حكومة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري. لكن هيئة التنسيق النقابية دعت إلى الاضراب العام والشامل غدا، على أن تجتمع بعد انتهاء جلسة الحكومة لاتخاذ الموقف المناسب.

صفحة أخرى طويت اليوم هي صفحة محاكمات المتهمين في أحداث عبرا، إذ طلبت المحكمة العسكرية الاعدام للشيخ احمد الاسير وهو حكم قابل للاستئناف، فيما طلبت السجن خمسة عشر عاما للفنان فضل شاكر.

ومن بيروت إلى جدة، حيث استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، النائب سامي الجميل والدكتور سمير جعجع، وبحث معهما “المسائل ذات الاهتمام المشترك”، بحسب البيانين الصادرين عن الاجتماعين.

ومن واشنطن أيضا خبر لبناني، إذ سيبدأ الكونغرس الأميركي في مناقشة ستة تعديلات جديدة على مشروعي قانوني العقوبات الاميركية على حزب الله.



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* مقدمة نشرة اخبار ال "ال بي سي"

المحكمة العسكرية حكمت بالإعدام على الشيخ أحمد الأسير، ومجلس الوزراء أنقذ السلسلة من الإعدام...

المحكمة العسكرية أنهت سلسلة من الجلسات، استمرت سنتين، وأفضت إلى حكم بالإجماع بإعدام الشيخ أحمد الأسير، ومجلس الوزراء كانت جلسته "الثالثة ثابتة". أما الرابعة غدا فليست للنقاش، بل لإجراء قراءة أخيرة للقوانين التي تجري كتابتها لتكون جاهزة في جلسة غد في السرايا الحكومية، ولو كانت الأمور على حالها لكانت الجلسة الرابعة بقيت في قصر بعبدا، أما وأن ما تبقى يغلب عليه الطابع التقني، فإن جلسة غد ستحمل القوانين التي على اساسها سيوفر التمويل للسلسلة، فتطوى صفحة لتفتح صفحة الحجم الهائل للقطاع العام الذي يتضخم باضطراد، ليشكل العبء الاساسي على خزينة الدولة، وما من شيء يمكنه التخفيف من هذا العبء سوى تسريع الإصلاح الأداري الذي من دونه ستبقى الخزينة في حال ععجز وعوز.

في المقابل، وفي سياق آخر طرأ تطور بارز في المواجهة المستمرة بين واشنطن وحزب الله: لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الاميركي أقرت مشروع فرض عقوبات جديدة على "حزب الله"، وستكون لهذا القرار ردات فعل داخلية على الرغم من أنه ليس الاول.

وقبل تفاصيل النشرة، نشير الى الحركة السياسية في اتجاه السعودية... اليوم التقى ولي العهد، الامير محمد بن سلمان كلا من الدكتور سمير جعجع والنائب سامي الجميل، في اجتماعين منفصلين، لم يفصل بينهما أكثر من ساعة... البيان المقتضب أوضح ان البحث استعرض عددا من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

هكذا أربعة ملفات لها تتماتها: السلسلة، الحكم بإعدام الأسير، العقوبات الاميركية الجديدة على حزب الله، وزيارات قيادات للسعودية... كل ملف من هذه الملفات من شأنه ان يسبب حدثا سياسيا كبيرا.



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* مقدمة نشرة أخبار ال "ام تي في"

بعملية قيصرية بلا بنج ومسحوبة من رجليها رأت السلسلة النور نصفيا اي ان الموظفين سيقبضون رواتبهم هذا الشهر بحسب الزيادة التي تفرضها على ان يعودوا الى رواتبهم السابقة ما لم يتم ايجاد ايرادات ثابتة تؤمن تغذية السلسلة الجديدة.



ايجابيات تخفيف النكد السياسي لم تنحصر في قضية السلسلة بل انسحبت على ملف الموازنة الذي ستقر بقطع حساب متأخر ومن دون تعديل المادة 87، وكان تبريد الجبهات الحامية مهد له بتراجعات وملاطفات على مثلث عين التينة بعبدا السراي.

الساحات الهائجة كانت قضائية ايضا فالعسكرية حكمت بالاعدام على الشيخ احمد الاسير وباحكام مشددة على اتباعه مقفلة عدليا وليس اهليا ملف الاعتداء على الجيش في عبرا.

من وراء البحار اقر مجلس النواب الاميركي قانون العقوبات المشددة على حزب الله لتجفيف قنوات تمويله. الملف المطلبي اسقط ملف التطبيع مع سوريا الى الدرجة الثانية في مجلس الوزراء فعبأ حزب الله الفراغ بالثناء على موقفي رئيس الجمهورية والوزير باسيل من المقاومة ومن الانفتاح على النظام.



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* مقدمة نشرة اخبار "الجديد"

لكل شهيد جيش سقط في معركة استرجاع صيدا.. لكل أم عسكري سقط قلبها برحيل ابنها.. حكم هو أقل تقدير لدماء مؤسسة ما برحت تتلقى. الضربات أحمد الأسير وخليته المؤمنة بخراب المدن والنجم الساطع إرهابا وجدوا جمعيا ما يستحقون تحت سقف محكمة عسكرية.. حكم بالأعدام للأسير.. وبخمسة عشر عاما لفضل شاكر مع الأشغال غير الفنية الشاقة المؤبدة وعقوبات مخففة لبعض العناصر مع الاكتفاء بمدة التوقيف وفور صدور الحكم قطع ذوو موقوفي عبرا الطريق عند ساحة النجمة في صيدا لكن زمن مصادرة الطرق قد ذهب إلى غير عودة وعلى مقربة من صيدا كان مخيم عين الحلوة يردد صدى هروب المدعو أبو خطاب المرتبطة سيرته بخلية إرهابية كانت تخطط لتفجيرات موصول صاعقها مع داعش وتكشف الجديد عن فيديو لهروب أبو خطاب سالكا طريق جونية لكن من دون أن نجزم بأنه قد غادر فعلا المخيم أو أن تصوير الفيديو ما هو إلا حيلة تنطوي على هدف آخر لتضليل الملاحقة.

وفي سير عمليات الملاحقة المالية من السرايا إلى بعبدا على خطين.. حصلت الحكومة على الموافقة السياسية والقانونية من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لصياغة القوانين المالية في جلسة تعقد غدا برئاسة الرئيس سعد الحريري وهذه مشكلة الحكومة في تدبير أمر ضرائبها وإحالتها الى مجلس النواب, على أن المهم هو خروج وزير المال علي حسن خليل عن صمت خزينته وإعلانه أن السلسلة ستدفع للموظفين آخر هذا الشهر فإذا كان خليل المال يجلس على جواب عن مقدرة خزينته المالية لماذا ترك الأمور إلى تأجيج الشارع ولم يفصح عن الكلام المباح إلى هذا الصباح؟ لماذا ترك الموظفين والنقابيين يتظاهرون ويقلقون وهو يمتلك أرقاما تريح سلسلتهم؟ هذا ما كان يريد أن يسمعه الناس..

أما جدال الجلسات الوزارية فهو شأن داخلي ولتتدبر الدولة أمرها في أزمة ارتكبتها بنفسها وزير المال جبر خاطر الموظفين متأخرا .. ورئيس الحكومة سعد الحريري دخل الجلسة اليوم على عكاز ووفقا للمعلومات الطبية فإن الحريري " دعس دعسة ناقصة" طبيا دعسة واحدة ناقصة..

أما سياسيا فهناك عجز عن تعداد الضربات التي أدت الى ضرر بين كسور ورضوض ومن دون عكاز غابت أزمة لقاء باسيل المعلم عن الجلسة فلا الحريري فتح نقاش النازحين داخل مجلس الوزراء ولا الوزير نهاد المشنوق حاسب وزير الخارجية كما وعد فيما أبلغ رئيس الجمهورية الوزراء أنه في جولته الخارجية من نيويورك الى باريس كان هناك تفهم مع الوعد بتبني ملف النازحين.. ومتى تحدث عون عن تفهم ووعد فإنه يكون قد حصل على موافقة غربية لكل الخطوات المتخذة وبينها فتح خطوط على دمشق بلقاء المعلم أو سواه من بقية المعلمين السوريين.



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