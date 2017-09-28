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وفي النهاية سينتصر لبنان ... تماماً كما انتصر على كل الإرهابيين

28
SEPTEMBER
2017
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كل ما يحصل، من بيروت إلى صيدا، أو من العاصمة شمالاً أو من صيدا جنوباً ... مجرد تفاصيل.

السلسلة وتحركاتها المحركة ... الموازنة وتعقيداتها المزمنة ... المحاسبة المالية وفجواتها الموروثة ... كلها مهمة ... لكن الأساس اليوم، في مكان آخر...

المعركة الوطنية الكبرى اليوم، عنوانها عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، آمنين مكرمين ...

هي المعركة الأولى، والأَوْلى، الجبهة الأكبر والأخطر ... لأن خرائط المنطقة بدأت ترتسم ... من أربيل إلى عدن ... ومن أم القصر إلى قصور الأمم ... وقصور شعوبنا ومجتمعاتنا ... خريطة المنطقة ترسم، بالحديد والنار ... بحدود الدم وضفاف خطوط الغاز ... لكنها ترسم أيضاً بالحركات الديمغرافية الكبرى، بنقل الجماعات، وبالترانسفير المكتوم والمقنع ...

معركة لبنان الكبرى اليوم، هي بين من يريد عودة النازحين الآن وفوراً وفي ظل ضمانات أمنية وإنسانية كافية ووافية ... وبين من لا يريد أي عودة لأي نازح مهما كانت الضمانات وبأي ذريعة كانت وأياً كان الثمن على لبنان ...

المعركة هي بين من يؤمن بأن استقرار لبنان وسيادته، شرطان للحل في سوريا ... وبين من يتوهم بأن سقوط لبنان وتشليعه عاملان مساعدان لفرض التسوية في سوريا ...

وللتعمية على هذه المعركة، سمعنا ونسمع وسنسمع أكثر، مطولات عن مشاكل داخلية وسلاسل مالية وأجنبية وتحريكات نقابية وعمالاتية ... لكن المرصاد سيظل على الجبهة الأساسية: العودة الآن وفوراً ... وإلا لا لبنان غداً ولا بعده ...

وفي النهاية سينتصر لبنان ... تماماً كما انتصر على كل الإرهابيين ... آخرهم أحمد الأسير اليوم ... نسمع حكمه، ثم نسمعه للمرة الأولى بالصوت والصورة على شاشة الأوتي في ... التفاصيل ضمن نشرة الأخبار المسائية.

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